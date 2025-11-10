預測「台北至少2天颱風假」！他喊賭大氣系招牌：少1天請百份雞排+珍奶

生活中心／黃依婷報導

今年第26號颱風鳳凰10日8時的中心位置在北緯17.0度，東經119.2度，以每小時15公里速度，向西北進行。然而，每當颱風來臨前夕，就會有不少民眾猜測是否有機會放颱風假，昨（9）日一名台大網友就在臉書發出祭品文，喊話賭上大氣系招牌，預測「台北至少放兩天颱風假」，若有少將請100份雞排加珍奶。

一名網友9日在臉書匿名社團「黑特帝大」發文，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌」，並預估11月12日到14日間台北至少放兩天颱風假，甚至還強調「少一天我請100份雞排加波霸奶茶！」，不過若是期間1天都沒放颱風假，自己就會請各300份。

廣告 廣告

原PO也提到，若是他的預測失準，雞排以及珍奶的發放時間將會在16日的12點，位置則在傅鐘底下領取。

貼文曝光，引來網友留言，「爲什麼要拉大氣系」、「卡~珍奶無糖去冰」、「不會放鴿子吧」、「卡一個雞排不辣不切，波霸奶茶微去」、「要玩這麼大就對了」、「校友可以領嗎」、「先餓兩天肚子等放雞排」、「卡，看大氣系贏不贏得過政治系」、「禮拜三四，蔣萬安默默加入排隊領雞排」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也現身留言，「ㄏ 學弟/妹 你知道為什麼我們都不回答颱風假嗎?(排+1 ^___^」。

更多三立新聞網報導

豪大雨先炸北部！估鳳凰週三「從這」登陸 暴風圈穿過台灣

鳳凰最快這時登陸「今午雨勢再升級」！風雨最強時刻曝 全台有感

成功登記普發1萬！「遇4狀況恐無法入帳」財政部曝解法

普發1萬「錯過分流登記」怎麼辦？財政部回應了

