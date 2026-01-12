預測「1號颱風」生成率60% 林得恩：對台影響待觀察

菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，氣象專家吳德榮指出，成颱的機率約60%。另外，氣象專家林得恩則說，在1/15前後，於菲島東部外海有熱帶擾動生成的訊號，對台影響要繼續觀察。

林得恩貼出美國以及歐洲最新模擬結果。（示意圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書粉專）

氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，根據美國（NCEP，AIGFS）以及歐洲（EC-AIFS）等數值模式今晨最新模擬結果均顯示，在1/15前後，於菲島東部外海有熱帶擾動生成的訊號。他預測「這非常有可能會成為2026年的第1個熱帶擾動系統」。

林得恩進一步說明，若從氣候統計資料來看，1月份在西北太平洋或南海海域就出現颱風並非異常，只是數量相對非常之少；且過去尚未有過1月侵台的紀錄；至於熱帶擾動是否會繼續再發展為颱風，或是會對台灣產生多大的間接影響？林得恩表示，還得再繼續追蹤觀察。

