預測2026年房市「啟」動復甦！不動產聯盟總會籲提「新新青安」、鬆綁第二戶管制

不動產聯盟總會與相關產業公會共同舉行年終記者會。徐筱嵐攝



房市冷颼颼！中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄今（12/8）日表示，今年房市因「政策過當、產業急凍、殃及無辜、量縮價穩」，預售屋交易量年減高達 73%，預估全年買賣移轉棟數僅25.6萬棟，創下九年新低，不過，在經濟與換屋動能支撐，預測明年房市將 「啟」動復甦。同時，聯盟總會提出四大改革呼籲，包括「新新青安」加碼提高首購可貸成數，降低自備款負擔；附條件鬆綁第二戶貸款管制、虛坪改革回歸市場機制，以及二類謄本專業查詢權。

不動產聯盟總會理事長林正雄。徐筱嵐攝

不動產聯盟總會今日偕同相關產業公會舉辦年終記者會，由理事長林正雄主持。面對今年房市全面凍結，林正雄直言，自央行去年發布第七波選擇性信用管制，成屋交易量約縮減3成、預售屋減少7成，預估全年買賣移轉棟數將僅有25.6萬、約27%，不僅創下9年新低，更創35年來史上次低。

林正雄代表聯盟總會對政府提出四大建議，首先，儘速推出「新新青安」，加碼提高首購可貸成數、降低自備款負擔，並設置周延弱勢保護機制，並有更便利的措施，讓政策能及時真正幫到需要的人。其次，建議政府能適度針對特定情形購屋者，給予有條件鬆綁第二戶貸款管制；再來，虛坪改革回歸市場機制，目前社區供甕建設多為必要用途項目，車位登記明確鰾是空間區分；最後，維持二類謄本並保留專業人員的查詢權。

展望明年，林正雄認為，適逢選舉年政策可能鬆動，以及今年GDP上修至7.37%，為15年新高，在利多帶動下，市場有望開啟新局，有三大支撐原因，一是家庭結構改變，家戶人口減少，年增逾13.5萬戶購屋剛需；二是購屋主力族群持續登場，未來20年平均每年將有35.6萬人有購屋需求；三是全國住宅平均屋齡34年，僅約23.4%住宅符耐震設計，都更將帶動新需求。

林正雄指出，展望2026年，自住剛性購屋買盤將陸續結束觀望投入市場，加上經濟表現亮眼引起相關工商不動產需求助攻，結合前述各種的購屋需求動能集結，加上新青安貸款補貼即便在明年終止，政府勢必推出新政策照顧購屋者權益，相信明年房市將重新啟動，因此，聯盟總會選定「啟」為2026年房市預測字，帶有「啟動」寓意，迎來機會順利開展局面。

林正雄強調，全國不動產相關產業鏈從業人員約占我國就業人口3成，包含核心房地產服務業者、營造工程人員、相關技術與工程顧問人員，裝修工程人員、保全人員、物業服務人員、生產家具家電的製造業、空調服務人員、建材從業人員、廚具從業人員等總數逾200萬人，而我國住宅自有率高達8成4，不動產資產價值對大多數民眾有相當的重要性。

他補充，近年電子業、傳產業受國際關稅議題、匯率問題強烈衝擊，政府也隨之因應出手相助，反觀不動產業為100%在地化產業，景氣榮枯受到政府政策直接影響，建議政府應重視不動產業權益，促進穩定房地產市場，莫再以不當的政策造成產業衝擊。

