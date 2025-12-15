預測2026房市10大趨勢！專家揭「空頭到年底」 進場最佳策略曝光
財經中心／陳慈鈴報導
2025年即將進入尾聲，關於2026年的房市會變得如何，眾說紛紜。吉家網董事長、房市趨勢專家李同榮今（15）日就發布「2026房產發展十大趨勢預測」，針對未來房市走勢，從經濟基本面向、景氣技術循環面向、政策消息面向、市場價量面向等四大面向進行預測分析。李同榮認為，選擇「三高、二多」抗跌區，並避開「超、不、大」地雷區，就是2026年「進可攻、退可守」的最佳策略。
李同榮說，從經濟基本面向分析，對房市目前下修走勢影響有限，包括GDP表現趨緩，房價持續下修；三率變動性低，對房市影響有限；資金動能充沛，購買力增加，但建商資金斷鏈危機未除。從景氣技術循環面向分析，供過於求、賣壓湧現、房價跌幅將擴大，包括房市供多需少、賣壓持續湧現；景氣循環空頭延續到2026年底。
李同榮表示，從政策消息面向分析，下半年打房政策有機會局部鬆綁，包括房市降溫，2026下半年政策將微幅鬆綁；地緣政治不確定因素增加，影響全球政經局勢，間接影響房市。從市場價量面向分析，價格全面鬆動、交易量逐步增加，包括交易量將於春節後逐月加溫，全年增長約10到15%；六都價格全面鬆動、平均跌幅約10%；區域與產品表現強弱分明。
李同榮指出，2026整體房市表現將呈現「殺價取量」「價跌量溫」「強弱分明」的隔局。綜合上述十大趨勢預測，對2026房市走勢做出結論，在經濟基本面表面對房市沒有不利影響；在技術循環面對房市而言，難以扭轉空頭氣勢；在政策消息面向的打房政策，至少到下半年才有機會鬆綁；在全球及兩岸地緣政治紛擾下間接會影響房市；在市場價量表面上，就是價格全面鬆動，交易量逐步回溫；至於區域表現就會有強弱分明的區隔。因此，整體而言，2026年房市表現將呈現「殺價取量」「價跌量溫」「強弱分明」的隔局。
李同榮表示，由於各都區域的房市表現強弱非常分明，2026年是剛需與換屋族可擇優避劣可以進場的一年，但購屋者必須𧫴記三原則：「勤做功課、積極看屋、詳做比較」，同時選擇上述「三高、二大」抗跌區（高鐵或雙軌成熟區、高科技產業核心區、高成熟商圈重劃區、人口淨流入多、家戶數增長多），並且避開「超、不、大」三大地雷區：「超，漲領漲區會領跌」、「不，成熟商圈會死當」、「大，量推案區會槍林彈雨」。
李同榮認爲，依據以上三原則進場，再選擇「三高、二多」抗跌區，並且避開「超、不、大」地雷區，就是2026年房市「進可攻、退可守」的最佳策略。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
