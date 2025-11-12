預測9縣市颱風假落空！老闆霸氣加碼送200隻烤雞 地點、時間曝光

記者柯美儀／台北報導

烤雞特攻隊加碼發放200隻烤雞。（圖／取自烤雞特攻隊 高屏嘉義店臉書）

鳳凰颱風來襲，「烤雞特攻隊」高屏嘉義店業者昨日凌晨在臉書發文預言「9縣市週三沒放假」就請吃100隻烤雞，結果預測失準，老闆仍大方兌現承諾，決定在南投及台東定點各「放生」100隻烤雞，共計送出200隻免費烤雞。

業者是在昨日預測「彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮」9縣市週三將全數放颱風假，若沒有全放，就請吃100隻烤雞。由於南投縣和台東縣並未全數停班停課，花蓮縣則僅局部停班停課，烤雞特攻隊的預測宣告失準。

「南投跟台東的朋友，是我給你們期待卻又受傷害，我負責！」業者展現誠信與霸氣，決定在兩地各「放生」100隻烤雞，共計送出200隻免費烤雞，比原先承諾的100隻還多。

領取地點、時間如下：

✎11月15日（週六）

發放地點：南投市復興路426號，慶興宮

出爐時間：12:00、13:00，分兩個時段各50隻

✎11月22日（週六）

發放地點：娜路彎大酒店斜對面，連航路與興航街口，7-11豐喜門市旁

出爐時間：15:00，一個時段共100隻

業者也提醒，領取放生的烤雞，以現場排隊為主，無法預訂。

