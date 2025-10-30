民視新聞／綜合報導

新學年度HBL男生組16強，11月底將在高雄中學開打，「魔王級球隊」南山高中在比賽前夕，校園內直接搬進一台特製投籃機，向全校發起投籃挑戰。

南山男籃隊長黃瀚陞以及高三主力球員謝旻耕，兩位校內風雲球星都來和其他同學一起比賽，氣氛相當活絡。

南山男籃隊史擁有全國最多8座冠軍金盃，今年持續把目標鎖定攻進小巨蛋，男生組預賽將在11月29日到12月2日在高雄中學開打，屆時將有轉播服務。

原文出處：預熱HBL！ 南山男籃「把投籃機搬進來」掀校園籃球火

更多民視新聞報導

HBL開戰倒數 ！「南山柯瑞」膝傷動刀後現身 黃瀚陞拚八強賽復出

PLG新人選秀會登場！洋基選「旅美潛力新星」葉惟捷成隊史首位選秀狀元

HBL資格賽13日起開戰！衛冕軍松山男籃直喊「嘸咧驚啦」拚連霸

