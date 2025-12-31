預產期還有三週...孕婦郵局洽公突破水 救護人員大廳內就地接生

彰化一名孕婦日前到郵局辦理相關業務時，突然感到身體不適，隨後就發現羊水破了。救護人員抵達時胎頭已經下降，擔心移動會有風險，因此當機立斷要就地接生。最後在民眾和郵局人員的合力幫忙下，順利在郵局大廳產下一名男嬰，母子均安。

洽公民眾、郵局人員協力幫忙 孕婦平安誕下小男嬰

孕婦站在郵局大廳，突然羊水破了，她一時慌了手腳、不知所措，一旁民眾發現趕緊上前關心。這時郵局人員也看到了，趕快打電話通報119。

救護人員抵達後，初步評估胎頭已經下降，寶寶等不及了，擔心若移動恐怕會有風險，於是當機立斷要就地生產。營業廳內洽公的民眾不約而同放下手邊事務，自發性幫忙拿棉被圍起來，讓救護人員順利接生，最後孕婦平安產下一名男寶寶。

廣告 廣告

孕婦站在郵局大廳，突然羊水破了。圖／台視新聞

郵局變身臨時產房迎新生命 局長探視「郵政寶寶」

張姓孕婦這是第一胎，產期還有三個禮拜左右，29日下午4點50分，她到員林中正路郵局辦理相關事務，沒想到寶寶竟然選擇在這個時候報到，還好母子一切平安。事後彰化郵局局長也特別到醫院探視，給這位在郵局誕生的「郵政寶寶」送上最誠摯的祝福。

彰化郵局局長特別到醫院探視。圖／台視新聞

彰化／戴榮懋 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

孕婦喝手搖飲「這5款」最營養又暖身！醫認證 紅茶拿鐵上榜

普發1萬元開放郵局領現！首週分流規則、須帶證件與代領方式全攻略

普發現金1萬元開放ATM領現！ 家長幫小孩代領卻卡關「原因曝光」