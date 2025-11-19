預產期還沒到！雙胞胎孕媽咪養胎「像懷超過1年」 睡到一半子宮先裂了

1名32歲孕婦艾希莉孕肚過大，生產前1天突然出現子宮破裂。（翻攝畫面）

美國馬里蘭州1名32歲孕婦艾希莉（Ashley Bishop），原本正等待雙胞胎在預產期前後報到，沒想到在生產前1天突然出現子宮破裂，情況驚險萬分，所幸經緊急剖腹產母女均安。

艾希莉在懷孕僅4週時便得知自己懷上雙胞胎，孕肚從3個月起明顯偏大。她回憶，每次產檢醫師測量宮底高度（Fundal height）時，數值都以「等同增加2到3週」的速度狂飆，最後竟量到相當於53週的大小，讓她與醫療團隊都相當震驚。

就在預產期前1天凌晨2點左右，艾希莉以為自己破水，開燈後才發現流出的竟是血。她立刻致電婦產科醫師，但原訂生產的醫院手術房全數占用，她被迫緊急轉往另一間醫院。檢查結果確認為子宮破裂，醫師立即安排緊急剖腹產。

最終手術順利完成，艾希莉順利誕下2名健康女嬰艾莉雅（Aría）重2,834公克、安潔（Angel）重3,061公克。回顧驚險過程，艾希莉形容整段經歷「既瘋狂又不可思議」，並慶幸最後能和2名女兒平安相見。

