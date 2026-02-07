預知死期將至? 重金屬教父要老婆「抱抱我」後離世

黑色安息日（Black Sabbath）創團主唱奧茲‧奧斯本（Ozzy Osbourne）2025年離世，享壽76歲。（圖／美聯社）





「重金屬教父」奧茲‧歐斯朋（Ozzy Osbourne）去年結束告別演唱會短短3週就在家中猝逝，至今仍讓樂迷難以釋懷。奧茲遺孀莎朗（Sharon Osbourne）最近透露丈夫與她的最後互動，令旁人聽了為之鼻酸。

莎朗在節目《Piers Morgan Uncensored》首次公開奧茲離世前的細節。她透露，兩人的最後一晚充滿愛意，也少不了他們招牌式的辛辣鬥嘴，如同他們過去在2000年代實境秀《奧斯朋家族》中愛恨同在的特殊互動。

夫妻最後訣別

莎朗回憶，奧茲在7月22日離世前一晚頻繁進出浴室，還在清晨4點半叫醒她，她當時氣得酸一句：「我早就醒了，是你把我吵醒的！」沒想到，奧茲沒有像往常般鬥嘴，而是說著：「親我...抱緊我。」這段對話也成為夫妻最後的甜蜜時刻。

她清楚記得，奧茲隔天早上下樓做日常運動，不到半小時屋內就傳來尖叫，「我立刻意識到，他已經走了」。下樓果真見到家中的醫護人員正在搶救奧茲，但她淡淡地告訴醫護「不要再...讓他走吧。他已經走了，你們救不回他了」。

早預見死期？

儘管醫護請來直升機緊急送醫，奧茲依然宣告不治。莎朗悲痛表示：「當時如果我能多說聲我愛你，如果我能抱得更緊。」或許遺憾就能少一點；而遺憾也讓她想到，醫師曾嚴正警告奧茲，如果奧茲堅持在7月5日舉辦「回歸原點」告別演唱會「那將是你的終點，你撐不過去的」。但奧茲撐過了演唱會，完成心中最重要的願望。

莎朗也透露，奧茲似乎早就預見自己死期將至，去世前1週不斷夢到相同的夢境，他在夢裡不斷行走，遇見許多不認識卻不發一語的人。「他心知肚明，他已經準備好了」。



