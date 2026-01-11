預立醫療決定簽署進度牛步 諮商費高、門診量能不足為兩大阻力

「病人自主權利法」上路7年來，簽署「預立醫療決定書」(AD)的比例仍不到1%。對此，台北慈濟醫院預立醫療照護諮商醫師常佑康表示，諮商費高以及醫院諮商門診開診數少為兩大阻力，他建議政府將決定書內容修改地更詳盡清楚，並進一步開放諮商社區化，才能有效解決。

「病人自主權利法」於2019年1月6日上路，實施至今已滿7年，簽署率仍未突破1%，僅有12.9萬多人簽署「預立醫療決定書」(AD)。

台北慈濟醫院預立醫療照護諮商醫師、放射腫瘤科醫師常佑康受訪表示，「預立醫療決定書」簽署比例低的最大阻礙來自諮商費用與諮商門診量能不足。他指出，簽署「預立醫療決定書」前，必須先進行「預立醫療照護諮商」(ACP)，諮商費用約新台幣2,000至3,500元，對許多民眾來說便是一道門檻。而醫院的ACP諮商門診有限，平均需等待2至6個月才能排到諮商。

常佑康指出，現行規定必須醫師、護理師、社工師或心理師共3職類的醫事人員在場，才能進行ACP諮商，諮商時間約40分鐘至1小時，執行成本高，被許多醫院視為賠錢的門診，一個月僅開2個門診；而健保署去年5月擴大ACP健保給付對象，再納入180萬人可免費諮商，更加凸顯服務量能嚴重不足。

常佑康表示，為解決諮商量能不足問題，政府可先修改「預立醫療決定書」的內容，參考美國加州的成熟範本，設計出說明更詳盡明確的決定書，便可進一步開放在社區由其他職類專業人員諮商。他說：『(原音)就是說經過認證的人員，不管是護理或心理師，我們在社區、在長照場所、在護理所那邊就可以去諮商，如果這樣鬆綁的話，這個量能就會起來。』

常佑康建議依照醫院規模與服務量，訂定合理開診數及諮商量能，調升ACP諮商門診健保給付，並依人口數增加ACP獎勵醫院家數。此外，他也期待社會大眾多加注意病主法2.0的修法進度，並呼籲由總統、部會首長、影星帶頭簽署「預立醫療決定書」，也可仿照日本訂定「人生會議之日」，由各級政府舉辦宣導活動，推廣預立醫療決定的重要性。(編輯：陳士廉)