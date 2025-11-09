預算中心揭每4志願役有1人離營 國防部：已調整待遇增意願

空軍官校展現音樂才華，國軍嘉年華不只讓全民國防向下扎根，更要吸引新血從軍。不過立法院預算中心報告，過去4年未服滿役期而提前退伍的志願役士兵有1萬2000多人，大約是同期招獲人數的四分之一，累計應賠償金額達8.9億元。

國防部副發言人喬福駿表示，「今年4月份起分別調增志願役加給等5項薪資待遇，迄今整體編現比為79.2%。」

國防部回應，今（2025）年起執行人性化管理跟開源節流等作法，也有調整待遇，來增加留營意願。退役軍官周宇平分析，每4個入營的志願役士兵中，就有一人賠錢求去，志願役提前退伍的問題仍在惡化，除了不適服的因素，可能也跟軍人退撫制度持續變動有關。

前飛彈指揮部計畫處長、空軍退役上校周宇平指出，「招生簡章裡面的說明，就已經訂下了所謂的退撫的規劃，但是後來如果政府按照當初的一些契約規範裡面做了後續的調整，事實上會產生現役人員的疑慮。」

由於軍人年金現行規定要等消費者物價指數累計成長率達正負5%，才能啟動退休俸跟遺屬年金調整，國民黨立委徐巧芯、游顥提案修法，要改為累計成長率達正3%就調整。周宇平建議，要考量政府長期財政，擬定可長久的法案，不要讓政策一改再改，衝擊軍人信心。