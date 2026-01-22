預算先動718億協商！民進黨團離席怒批藍白：你們好意思坐在這邊？

記者楊士誼／台北報導

民進黨團痛批，藍白只審2％卻不審剩下的預算，還要官員陪藍白演爛戲，最後民進黨離席抗議。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院今（22）日針對藍白所提「先行動支718億預算」案召開黨團協商，民進黨團幹事長鍾佳濱痛批，立法院怠惰五個月，左手擋預算右手給2％，還誣指行政院怠惰，應回頭是岸；黨團書記長陳培瑜更點名林沛祥、張啓楷、蘇清泉，直言「你們好意思坐在這邊？」她更直言「現場超過百位官員、幕僚陪演爛戲，接下來你們就會剪影片騙人民，是誰怠惰不給錢？就是藍白」。發言完後，民進黨團也離席以表反對。

鍾佳濱發言時表示，預算不能只施捨2％，人民還要98％，不論協商結果如何，縱使表決通過一般提案，今年度中央政府總預算仍然未交付審查，只要立院一天不交付審議，今年度就沒有法定預算。他指出，在野黨主張挑出新興計畫中的718億迫切需要的計劃，但不解為何在野黨認為剩下預算中有哪些不是迫切重要的，如果只先行動支718億，形同總預算只先做了2％，其他98％形同凍結，沒有法定預算可以執行，而有2992億較去年增加，有1017億新興計畫，不理解在野黨怎麼衡量那718億是否優先。

鍾佳濱也表示，新興計畫部分先行動支718億，但較去年計畫擴增部分仍有1975億未審，包括延續行計畫擴增與二備金，而二備金是防災救命錢，其他擴增部分如果沒有預算交付審議，許多建設都勢必停止。他強調，民進黨團認為此提案無法寄全體人民之福利，要求儘速將總預算案交付審查。

鍾佳濱呼籲，而預算審查期間如果行政院遇有執行上急需之處，再依法請求先行動支，哪像會議主席羅智強所說的「行政院怠惰」，但立法院怠惰五個月，左手擋預算右手給2％，還誣指行政院怠惰，所有行政院官員都在苦候立院將總預算交付審議，離延會期限為止只剩兩次院會，呼籲在野黨回頭是岸。

陳培瑜發言時則點名林沛祥，痛批「TPASS被罵到怕才出席協商」，說是藍白給的，「要不要臉？」從一月開始告訴藍白許多預算會受到影響，怕了才提出來；她也點名蘇清泉，直言上午醫界提及疫苗與醫療韌性會因為總預算延宕而受影響「你聽到了嗎？」

陳培瑜也點名張啓楷，說要參選嘉義市長，但阿里山鐵路的預算也會受到影響，「你們好意思坐在這邊？我早上說了，藍白做戲三部曲，卡預算，大家都已經看了非常多次；演大戲，現場超過一百位行政院的官員、幕僚陪你們演爛戲，接下來你們就會剪影片騙人民，到底是誰怠惰不給錢？就是你們藍白政黨」。發言完後，民進黨團也離席表示對此案與此協商的反對。

