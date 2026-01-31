預算全卡關、自肥先過關？藍白硬闖3大爭議法案 蘇巧慧：有愧人民託付

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

昨（30）日是立法院第11屆第4會期最後一次院會，國民黨與民眾黨挾人數優勢，硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》等修法，再次掀起爭議。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（31）日表示，本應是國會審理預算的會期，但卻連一項預算提案都沒審查完成，在國民黨主導的議程下，反倒是給予國民黨400億黨產的年終獎金，甚至把立委助理的薪資，變成立委的補助費，通過一系列自肥法案，實在是有愧人民的託付。





今早8時35分，蘇巧慧在綠委張宏陸、民進黨新北市議員黃淑君、石一佑與市議員擬參選人李昆穎等人陪同下，前往板橋幸德市場掃街拜票，並於行前在港尾福德宮前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，立院昨天通過很多爭議法案，請教委員的看法？對此，蘇巧慧回應，這屆立法院確實相當混亂，本應是審理預算的會期，但直到昨天卻一項預算提案都沒審查完成，在國民黨主導的議程之下，反而通過給該黨400億黨產的年終獎金。

針對《立法院組織法》遭惡修一事，蘇巧慧則感嘆，此舉形同將立法院助理的薪資，變成給立委的補助，所以大家可以看得出來，整個制度都已經被破壞。

她並喊話，非常希望立法院未來能重新回到正軌，畢竟審查的皆非福國利民的法案，而是讓國民黨自肥；同時，立院本應位人民服務，但現在卻只為國民黨服務，實在是有愧人民的託付。











