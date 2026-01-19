預算分配失衡 嚴審剛好而已

（圖／本報系資料照）

賴政府屢屢抱怨總預算被藍白刪減與拖延，但衡諸最近被藍綠前交通部長同批的「高鐵延伸宜蘭計畫」與社宅大幅縮水，讓民眾不得不質疑政府的預算利用和分配嚴重失衡。

宜蘭高鐵興建計畫4千億，被質疑花太多錢，等於每公里造價逼近60億，而西部高鐵當年造價僅有17億，相差3、4倍。照理，政府應該提出成本效益分析，但至今只說宜蘭高鐵能夠節省北宜通車時間與帶動車站周邊發展，欠缺說服力。

搭高鐵要節省時間，高鐵站與周邊市鎮的接駁交通必須配套，事實上即使在西部高鐵，中南部高鐵站幾乎都欠缺台鐵共構，更沒有捷運，實際交通時間跟開車差不多，而這樣的問題，在宜蘭高鐵只會更形嚴重。高鐵站周邊要繁榮，同樣倚賴聯外交通，苗栗與彰化高鐵站附近至今人跡罕至，是宜蘭高鐵站的前車之鑑。

廣告 廣告

相對於宜蘭高鐵，近20年前因環評被擱置的北宜直鐵，不只便宜兩千多億，且行車時間跟宜蘭高鐵相差無幾，因路線短了4成。當年環評沒過的癥結在於行經翡翠水庫集水區，但路線類似的國道5號通車至今，並未造成此類環境衝擊，實有必要重啟宜蘭直鐵的環評。此外，現有台鐵宜蘭線的優化，搭配62號快速道路延伸，也是省錢又能達到類似效益的方案，都應列入考慮。

賴政府砸大錢要蓋效益不明的高鐵，卻對於300萬租屋族群殷切期待的社會住宅政策突然改弦更張，把原本要蓋的13萬戶社宅縮減成4萬戶，差額改以包租代管填補。新蓋社宅比較花錢，找適合的土地也費工夫，問題是包租代管若是萬靈丹，當初蔡政府為何訂出12萬戶新蓋社宅的目標？不免讓人質疑，民進黨的社宅政策擘畫能力不過爾爾。

監察院最近公布包租代管政策的調查報告，直指數項困難與缺失，比如屋源不足、資訊不對稱、包租比例較低、政策宣導未普及、缺乏跨部門支援機制等，顯見包租代管未必比較簡單。從數據來看，蔡政府執政8年只完成包租代管媒合10萬戶左右，賴政府打算再增加約20萬戶，談何容易？

包租代管雖已媒合4成所謂的弱勢戶，但真正屬於無力購屋的族群有多少是一個問號。代管雖占7成多，但實務上跟租金補貼的效果差不多，且後者較節省經費。由此觀之，蔡政府任內沒有完成的社宅政見，顯然賴政府也會跳票。

交通與居住是基本民生需求，相關政策不涉意識形態與政治立場，但民進黨政府也沒辦法集思廣益，更欠缺通盤考量的眼光。從宜蘭高鐵與社宅政策可看出賴政府「花大錢、省小錢」的問題，而放大到總預算的計畫與分配來看，藍白予以嚴審也是剛好而已。（作者為醫師）