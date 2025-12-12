預算到位 竹縣警有望率非六都之先增加「勤務繁重加成」津貼

竹縣議會已通過預算，竹縣警有望率非六都之先增加「勤務繁重加成」津貼，以增加員意留任竹縣的意願。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣人口持續呈現正成長，新竹縣長楊文科、新竹縣議會的支持下，通過新竹縣政府警察局一一五年度的增編預算，率非六都之先，提出「勤務繁重加成」津貼，若獲警政署同意，即可於明年實施，盼提升員警留任意願，降低警察工作負擔。

楊文科表示，新竹縣人口不斷增加，警民比高居全台第二名，基層、外勤員警的負擔及業務也相對其他縣市繁重，為了提高員警留任的意願，新竹縣政府警察局今年二月向警政署爭取增訂新竹縣警勤加給繁重加成，並比照現行桃園市、臺中市、臺南市及高雄市等直轄市按原支等級數額最高加七成（六千七百九十元）支給。

新竹縣近年因高科技產業聚落移入及新竹工業區持續發展，帶動外來人口移居及交通車流量增加，警察局目前警力缺額一百六十五人，缺額比例百分之十二，高於全國警力缺額比例百分之八，為因應新竹縣各類警政案件服務需求上升，新竹縣政府將積極促請內政部警政署優先補足警察局現有警力預算缺額，未來配合法規修正及新竹縣人口、交通發展，因應警政勤務繁雜程度，滾動式調整增加新竹縣警力編制及預算員額。

新竹縣政府警察局指出，目前全局員警預算員額一千三百四十七人，實際員額則為一千一百八十二人，新竹縣緊鄰桃園市，桃園市員警自一０四年起即可按原支等級數額最高加七成支領警勤加給繁重加成，為縮短薪資差距、留任竹縣員警，因此提出「勤務繁重加成」津貼，以免員警缺口持續擴大，對治安及交通產生負面影響。

警察局同時參考各直轄市作法，計畫將警察內部單位分為四級，並按警民比及一一０受理報案件數等繁重指標對各分駐（派出）所進行繁重程度分級，如竹北派出所、竹東派出所及湖口派出所等繁重派出所列為第一級，所內員警即可支領六千七百九十元。