預算千元以下！7款聖誕交換禮物推薦：PAUL & JOE貓咪護手霜、The Body Shop潤唇組、Beautyblender雙蛋組

每到年末，最令人期待又頭痛的環節莫過於「聖誕交換禮物」了！想送出一份既有質感、實用，又能讓對方感到驚喜的禮物，卻又不想荷包大失血？別擔心，我們懂你的煩惱！今年各大美妝保養品牌紛紛推出了「千元以下」的超值限定禮盒，從療癒的貓咪護手霜、香氣迷人的沐浴組，到實用的彩妝工具，每一款都是精心挑選的「零失誤」好禮。現在就跟著我們的推薦清單，用最親民的價格，送出最高級的心意吧！

PAUL & JOE 蘋果貓咪限量保養護手霜

PAUL & JOE 今年聖誕以「法式甜蜜」為題，推出一系列讓貓奴尖叫的限定好禮，且全都在千元以內！首推這款散發著暖心蘋果派香氣的護手霜，質地輕盈不黏膩，一抹化為柔滑絲緞薄膜，富含神經醯胺與荷荷芭油等保濕成分，讓雙手在寒冬中依然緊實柔軟。療癒的貓咪包裝加上甜美香氣，絕對是送禮首選！

PAUL & JOE 蘋果貓咪限量保養護手霜 40g／560元（圖／品牌提供）

PAUL & JOE 甜點貓咪限量護唇膏

同樣來自PAUL & JOE，這款以可愛貓咪搭配鋁製圓罐的護唇膏，光看包裝就讓人融化。香氣靈感源自法國傳統甜品，融合奶油與糖粉的幸福氣息。內含85％天然植物萃取與維生素E，能深層滋潤、撫平唇紋，讓雙唇隨時保持豐潤光澤，是冬日裡最貼心的隨身小物。

PAUL & JOE 甜點貓咪限量護唇膏 20g 3款／620元（圖／品牌提供）

The Body Shop XM果香潤唇呵護原裝禮盒

The Body Shop 將環保與節慶氛圍完美結合，推出多款繽紛禮盒。這組潤唇禮盒一次集結了桂花紫莓、乳油木果、草莓三款人氣口味滋養霜，能深層修護乾燥脫皮的雙唇，賦予自然光澤與甜美香氣。不到千元的價格就能擁有三種享受，CP值超高！

The Body Shop XM果香潤唇呵護原裝禮盒／980元（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

The Body Shop XM乳油木果迷你原裝禮盒

冬天最怕肌膚乾癢，送這組準沒錯！內含乳油木果沐浴乳與滋養霜，蘊含90%以上天然成份與美肌營養素。沐浴乳溫和潔淨不乾澀，滋養霜則能維持96小時長效保水，散發自然的核果清香，是呵護全身肌膚的最佳組合。

The Body Shop XM乳油木果迷你原裝禮盒／520元（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

Beautyblender 原創美妝蛋 節慶玩美雙蛋組

派對妝容就靠它！這組包含專業彩妝師最愛的晶鑽黑大美妝蛋與迷你粉美妝蛋。大蛋能快速推勻底妝，打造平滑無痕妝效；小蛋則專攻眼下、鼻翼等細節遮瑕。無論是煙燻妝或紅唇妝，都能輕鬆搞定，讓妝感始終在線，一拍即亮！

Beautyblender原創美妝蛋 節慶玩美雙蛋組／820元（圖／品牌提供）

蕾莉歐 岩蘭草清新香氛精巧包

想送男生或喜歡中性香調的朋友？蕾莉歐這款限定禮盒是絕佳選擇。內含香水(10ml)與沐浴洗髮露(75ml)，主打清新沉穩的岩蘭草木質調，彷彿漫步森林般舒心。精巧容量方便攜帶，沐浴後輕灑香水，讓香氣層層綻放，散發自在平衡的氣息。

蕾莉歐 岩蘭草清新香氛精巧包 特價／899元（圖／品牌提供）

蘭芝 奇想樂園經典潤唇夢幻禮盒

蘭芝最強入門組來了！一次擁有白天保濕的果凍水光潤唇膏（小熊軟糖/芒果奶酪）與夜間修護的睡美人晚安唇膜（甜莓/香草/泡泡糖）。日夜接力保養，讓雙唇隔天柔嫩超有感，是所有唇部保養控夢寐以求的夢幻禮盒！

蘭芝 奇想樂園經典潤唇夢幻禮盒／700元（圖／品牌提供）





