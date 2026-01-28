預算協商沒共識！張啓楷嗆綠烙跑 陳培瑜怒：我是根本不想跟你們講話

記者楊士誼／台北報導

藍白提案抽出部分新興計畫先行動支，引起朝野爭執。立法院今（28）日就此協商時，民眾黨立委張啓楷稱民進黨阻擋預算，更在上次協商時造謠。引起民進黨立委陳培瑜不滿，直言「我不是烙跑不要再造謠了！是根本就不想跟你們講話！」而後張啓楷還想爭論，立法院長韓國瑜馬上表示「你不要生氣，看我眼睛」。最後協商因無共識，決議擇期協商。

羅智強表示，希望民進黨團能針對急迫的民生預算不要再堅持一個月的協商期，若達成共識，週五院會才能通過該案；若通過此案，也可作為朝野放下黨爭的示範，國民黨、民進黨有自己的立場要守住，但TPASS、生育津貼、校舍修建補助等能否高抬貴手？柯建銘則回嗆「滿口瞎話」，總預算要過就全部過，不能挑三揀四。說要放下黨爭但此舉根本是在黨爭，對於這樣的提案無法接受。

張啓楷隨後表示，去年民進黨違法編列預算，不給原住民禁伐補償，但最後還是全部通過，若要全部過為何不趕快提案？他批評，民進黨在上次協商中造謠後還落跑，稱在野黨只要通過2％預算。至於為何先行抽出新興計畫？就是民進黨一直說TPASS沒有、防洪預算沒有，要在野黨幫忙解決問題，更稱新興計畫抽出來民進黨也在阻擋，這樣對得起人民？

柯建銘隨即反嗆「黑白講」，張啓楷回嗆「我在發言不要亂講好不好，我在講預算法，你在這邊這麼資深都弄不清楚？」柯建銘也回擊「講話要照道理講」，張啓楷又稱「我講的哪個沒道理？」隨後陳培瑜發言前，立法院長韓國瑜則說「現在溫度升高麻煩降低一點」。陳培瑜隨即表示抗議，直言「溫度不是我決定，是所有出席委員決定，包含您跟周萬來」，而她也抨擊，綠營一直跟藍白說總預算不過會造成的問題，在野黨怕了，為何不敢承認？

陳培瑜痛批，總預算延宕153天，藍白至今不敢面對總預算，「就是你不敢審啦！還好意思講用去年的方法」，她更嗆，「我不是烙跑不要再造謠了！我是根本就不想跟你們講話！」她痛斥，總預算不審最大的問題就是藍白，而藍白抽出部分預算，是指這些以外的都不重要？藍白說要實質監督，為什麼不付委審查？還是民眾黨立委們要畢業了，預算提案乾脆理都不理？而張啓楷還想爭論，韓國瑜則馬上表示「你不要生氣，看我眼睛」。

行政院副秘書長阮昭雄表示，行政院的立場就是期待總預算儘速付委審查，這才是福國利民的做法。韓國瑜隨後宣告，各黨團目前意見不一致，因此希望各黨保持溝通；此外也請主計長將經常性經費、延續性計劃增加數額及項目提供給各黨參考，另本案擇期協商。

