即時中心／張英傑報導

距離年底不到10天，攸關國防、醫療、防災、社福與民生建設的明年度中央政府總預算，至今仍卡在立法院，尚未進入實質審查，對此，公民監督國會聯盟（公督盟）今（23）日召開記者會痛批， 已對國家治理與社會安全造成實質衝擊。

公督盟指出，本屆立法院出現兩大嚴重亂象，首先是預算長期拖延、延會不斷卻「預算躺平」，其次是多名立委赴中交流資訊完全不透明。預算會期中，國民黨多名立委低調前往中國參與活動，行程、經費與接觸對象皆未公開，形成制度性監督破口，徒增國安風險。

廣告 廣告

公督盟批評，在野黨濫用程序委員會權限，違法將程序審查實質化，惡意阻擋上百項法案，包含立委赴中揭露法案、NCC人事案、中央政府總預算與上兆元國防預算，嚴重破壞民主議事程序，使國會淪為政治杯葛工具，癱瘓政府運作。

在總預算持續卡關下，逾2000億元新興民生與國安計畫面臨停擺風險，包括AI運算資料中心、防洪排水改善、台鐵地下化、藥品韌性、魚叉飛彈系統及0–6歲國家一起養 2.0等，直接衝擊民眾權益與國家安全。

公督盟強調，民主監督不應以拖延與杯葛取代，立法院應立即依法完成總預算審查，並建立立委赴中、港、澳交流的制度化申報與資訊揭露機制，杜絕國安破口，避免國會失職成為常態，讓政治操作犧牲全民利益。

原文出處：快新聞／預算卡死、赴中不透明 公督盟批立院出現「國安破口」

更多民視新聞報導

張文車站犯案「站內0員警」？捷警隊長認了：警力有限且年齡偏大

政院提名游盈隆任中選會主委 他坦言「這是苦差事」：將受最嚴厲的考驗

張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬

