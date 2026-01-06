預算卡關衝擊國安與民生 綠黨團喊話在野：以蒼生為念不能再拖

民進黨立院黨團日前於立法院會舉牌要求儘速審理中央政府總預算案。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院本會期應為「預算會期」，但中央政府總預算至今仍未交付委員會審查。民進黨團今（6）日再度喊話，直指總預算延宕已對國家安全、治水工程、交通補助及育兒福利等多項民生政策造成實質衝擊，呼籲在野黨停止程序杯葛，儘速讓預算進入正常審議軌道。

民進黨立院黨團今日召開「人民蒼生為念、全民福祉不能斷、預算審議不能拖」記者會，由黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、立委張雅琳、林月琴出席。

鍾佳濱指出，本週五院會前仍將召開程序委員會，但中央政府總預算卻出現「行憲以來史無前例」的狀況，進入新年度元月，預算卻仍未付委審查。他強調，國防部已在財政委員會明確說明，「時間已成為防衛作戰昂貴且不可逆的資源」，只要預算一天不付委，政府施政與人民福祉就會持續受影響。

廣告 廣告

鍾佳濱表示，當前台灣社會經濟表現亮眼、股市屢創新高，但國際情勢變化劇烈，社會越繁榮，國家安全就越重要；然而預算審議的延宕，不僅加重國防壓力，也為社會經濟與重大民生政策埋下隱憂。

陳培瑜則聚焦治水預算，指出多項新興防汛、防水工程因總預算未審而無法啟動。她表示，經濟部已提出全台多地治水工程計畫，包括新北金山、萬里、宜蘭五結防潮閘門改建，以及彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，目的都是在汛期來臨前完成工程，降低淹水風險、縮短退水時間、提升安全標準。

陳培瑜也點名，新北地區曾在淹水後向中央請求協助的國民黨立委，至今仍未對總預算表態，呼籲在野黨支持總預算付委，讓攸關人民安全的治水工程得以及時推動。

張雅琳指出，總預算卡關已直接衝擊TPASS通勤月票與校舍整建。她表示，北北基桃四個國民黨執政縣市近日喊話要找經費「救TPASS」，但真正卡住經費來源的，正是國民黨立委將總預算擋在程序委員會。她強調，TPASS每年影響約98.2萬名通勤族，相關預算高達364億元，若不儘速付委審查，最終受害的是通勤族與年輕家庭。

張雅琳也提到，竹竹苗地區因人口成長快速，校舍與教室需求迫切，但教育部補助校舍整建與排水系統改善的預算同樣因總預算未審而停擺，約580間學校、眾多學生權益恐受影響。

林月琴則從育兒與下一代角度切入，指出總預算未審，已讓多項原訂上路的政策卡關，包括育嬰留停彈性化新制、生育補助每胎提高至10萬元，以及公共托育中心設備更新。她指出，若42億元差額補助無法到位，預估今年約12萬名新生兒將失去第一筆政府支持；公共托育中心的14億元預算遭卡，也將影響教學品質與安全。

林月琴也提醒，桃園鐵路地下化今年所需的54億元預算若不到位，工程恐遭中斷，對全台最年輕、通勤需求最高的城市影響甚鉅，地方政府與執政縣市更應督促自家立委儘速讓預算審議回歸正軌。

記者會最後，鍾佳濱總結強調，從國防安全、治水防災、TPASS通勤月票、校舍整建到育兒與托育政策，總預算延宕已全面衝擊人民生活。他再次強調，「全民福祉不能斷、預算審議不能拖」，呼籲在野黨在今日程序委員會起，讓中央政府總預算正式進入審議，不要再創下行憲以來的負面紀錄。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「綠白合作」起點？民進黨團點名：總預算、國防特別條例是關鍵

TPASS定期票何時開放「QR碼進站」？北捷回應了