預算卡關賴要全民評評理 藍委轟淪「名嘴總統」

國民黨立委許宇甄。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今年度中央總預算持續在立法院卡關，至今無法付委審查，總統賴清德今（2日）再公開喊話，「這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理。」國民黨許宇甄則回應，今日的談話完全沒有國家元首的高度，通篇發言錯誤百出，甚至將正常的國會修法貼上標籤，這種政治操作的手法與政論節目的「名嘴」無異，只剩下打嘴炮與抹黑，令人感到極度遺憾。

賴清德今公開指責，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟在預算會期對福國利民的中央政府總預算沒有任何的審查，同時也無視於中國威脅，阻擾國防特別條例，卻用盡全力、因人設事強行表決通過三項爭議（黨產條例、立法院組織法、衛星廣播電視法）法案，「這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理。。

廣告 廣告

許宇甄則表示，賴清德口中所謂的「國民黨再擁有黨產」完全是假議題，救國團非國民黨附隨組織，何來回歸黨產之說？至於《衛廣法》與《立法院組織法》的修正，皆是為了完善媒體制度與國會運作的法治工程，絕非賴清德口中抹黑的「因人設事」。

許宇甄表示，賴清德對於總預算的發言，根本是倒果為因、惡人先告狀！總預算之所以無法順利審查，根本原因在於行政院帶頭違法，不依法編列已三讀的「軍人加薪」及「提升警消的退休金替代率」之預算。

許宇甄批評，立法院的職責是依法審查預算，若行政院送來的預算案本身就違法漏編、無視法律規定，立法院又要如何審查？賴清德身為總統，不回頭去糾正卓榮泰內閣的違法亂紀，反而指責堅持法治底線的在野黨，這種是非不分的態度，才是國家空轉的最大元兇。

針對賴清德說要「請全民評評理」，許宇甄表示，台灣人民的道理講得很清楚，是賴清德自己裝睡叫不醒，大罷免以32比0的懸殊比例慘遭民意封殺，這難道不是人民對民進黨操作政治、仇恨的否定？人民期待的是立法院發揮監督制衡的功能，而不是看著行政權無止盡地對抗國會。

許宇甄進一步抨擊，當行政院長卓榮泰搞出「不副署」這種毀憲亂政的作為，遭到民調強力否決時，賴清德不但沒有踩煞車，反而是設宴款待綠營立委，成為推動不副署「定海神針」，擺明了就是要跟主流民意對幹。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

全台變天也變色！中國霾害移入空品拉警報 南部連5日橘色提醒

藍白不審總預算卻通過3爭議法案！賴清德請全國民眾評評理