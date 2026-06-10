預算卡關「國旅補助」延宕！ 交通部：最快8月抽生日住宿金、9月上路

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為刺激平日國旅，觀光署規劃「平日國旅5大補助方案」；示意圖。(資料照，記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕為刺激平日國旅，觀光署規劃「平日國旅5大補助方案」，包括生日住宿優惠、平日住宿補助等，原定目標4月1日上路。然而相關預算仍面臨卡關問題；對此，交通部表示，目前預算尚未審議通過，若是通過後，會在1個月後開始實施，假設7月預算通過，8月會先抽生日住宿金，並於9月上路。

為帶動旅客在平日出遊，觀光署規劃「觀光雙輪驅動方案」預算共計34.6億，包括：平日國旅5大優惠方案：平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠；國際行銷以國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等4項。

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立法院交委會今天審查「115年度總預算案交通部主管交通作業基金」，交通部部長陳世凱會前接受媒體聯訪時表示，國旅補助國人都相當期待，原先預計去年底預算通過後，1月就能開始實施，針對平日旅遊提供旅宿補助，另外也規劃生日旅宿補助，讓國人有抽獎的機會。不過很可惜，目前立法院預算尚未審議通過，會持續關注預算審議進度。

陳世凱指出，當預算審議通過後，希望在1個月內就能開始辦理，假設7月預算通過，8月就可以開始推動國旅住宿補助；若是8月才通過預算，就須待9月才能實施。

不過，交通部過去有強調，國旅補助將鎖定觀光淡季推出；陳世凱強調，仍要視預算通過的時間而定，因7、8月暑假期間屬於旅遊旺季，因此會評估整體狀況，不過生日旅宿補助可以先行，若預算順利通過，希望能盡快讓民眾有參與抽獎的機會。

觀光署署長陳玉秀補充，由於生日住宿券抽獎作業可以提早作業，但因為需要避開旅遊旺季，所以真正讓大家到各地旅遊、使用補助，大概還是9月開始。由於全台民眾都有機會參與生日住宿抽獎，因此有3週到1個月時間開放民眾登記，並抽籤，再留半個月左右的時間，讓民眾規劃旅遊。

陳玉秀說，以目前規劃來看，所有優惠措施能在9月上路，不過7、8月就可以分階段進行前置作業，民眾最快8月中旬左右可以得知生日住宿抽獎結果。

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