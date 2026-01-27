預算卡關！國軍春巡首秀這兩樣武器超強戰力

▲海馬士多管火箭系統發射車。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.27）

[NOWnews今日新聞] 國防部宣布 1.25 兆軍購特別預算，規劃採購七大類武器，包括20萬架無人機與增購海馬士多管火箭發射系統，然而預算卻因為國民黨與民眾黨持不同意見而在立院卡關，無法排入程序委員會審查。陸軍今（27）日舉辦「115年春節加強戰備操演媒體邀訪」，藉由戰備操演，請國人支持建構新式武器採購，其中商用無人機投擲炸彈、海馬士多管火箭系統也首度投入國軍春節加強戰備操演。

「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，陸軍由十軍團整合作戰區內陸軍部隊，包含聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等單位實施地空整體操演。想定預設為「立即備戰操演」生效時，機步戰鬥隊在特戰分遣隊及防空部隊掩護下，戰備偵巡至新社龍翔營區，阻敵特攻突襲，並藉無人機偵蒐與攻擊、地空整體作戰及遠距火力跨區增援等作戰行動，驗證戰備部隊快速應變制變與協同作戰能力。

廣告 廣告

操演內容主要以防範敵軍猝然對我發起攻擊，陸軍採取相對應的快速反制。此次操演特別模擬作戰區以海馬士多管火箭系統實施遠距精準火力跨區增援之課目，對在澎湖周邊海域敵軍登陸船團發射火箭彈，同時軍用商規無人機深入敵方陣地投擲炸彈，陸射天劍二型飛彈擔任野戰防空警戒，展現陸軍因為新興兵力逐漸成軍，具備縱深打擊與整體聯合作戰能力。

▲115年春節加強戰備操演，無人機深入敵軍陣地模擬發動攻擊。（圖／記者呂炯昌攝）

陸軍司令部表示，本次操演充分展現陸軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的蛻變。因應近年敵情威脅型態快速轉變，除持續精進實戰化訓練外，亦積極推動M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、各型無人機及其反制系統，以及標槍與拖式2B反裝甲飛彈等關鍵裝備之籌購與數量提升，期藉由新裝備與新科技導入，全面提升部隊整體防衛韌性與作戰效能，也籲請國人支持陸軍建制先進武器裝備。

陸軍司令部進一步指出，時值農曆春節，陸軍全體官兵一定戮力訓練，讓國人度過每一個平安、和平的好年，也要請國人成為陸軍官兵的後盾，讓挺身加入軍中的官兵，具備更好的能力與條件來守護我們的民主自由。

▲陸射天劍二型防空飛彈。（圖／記者呂炯昌攝）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

4000億國防特別預算難執行？民眾黨反嗆軍方：海鯤號「窒礙難潛」

快訊／民眾黨軍購特別條例！1.25兆砍剩4000億 國防部記者會反擊

採訪車失控撞彰銀釀10傷！三立駕駛說法多變 黃揚明：就是闖紅燈