預算卡關！大新竹公立高中職量能不足 自救會陳情喊搶救

新竹地區年輕家庭人口成長快速，導致公立高中職學校量能不足，日前行政院編列3.3億元經費，補助竹苗公立高中職增班，不過因為立法院沒有付委，導致預算卡關，大新竹高中就學權益自救會，今天（15）偕同家長、立委到立法院門口陳情，呼籲藍白立委，別再擋預算！

大新竹高中就學權益自救會：「竹竹苗增班3.3億預算不能延誤。」

高喊口號，舉著手版，大新竹高中自救會，一早特別北上，來到立法院大門口，為了行政院編列竹苗增班預算，3.3億元卡關，來替新竹學子請命！

學生家長：「目前是116年國二的孩子，我昨天看到他很努力的唸到晚上，我是覺得很捨不得，那我會覺得說今天不得已媽媽要站出來，那孩子努力他孩子功課的部分，那我們努力再幫他爭取權益。」

時代力量黨主席王婉諭：「這邊的孩子要讀到公立的高中職的比例，是全台灣最少的，而這樣子的教育問題，不是這兩年才發生的，是已經發生了十年，甚至是十年以上之久的，所以我是完全的支持也跟他們站在一起，希望中央跨黨派都應該要來思考，這樣子的政治的對立，對大家的影響到底是什麼。」

立法院沒有付委，無法進行審理。（圖／民視新聞）

首當其衝的就是即將升學的新竹考生，行政院日前編列3.3元億元經費，在115年補助20所竹苗公立高中職，115年預估增加38班，116年增加56班，共3千人受到影響，但這筆擴班預算，卻因為立法院沒有付委，無法進行審理，導致增班進度嚴重落後！

立委（民）范雲：「林思銘立委徐欣瑩立委，你們是新竹縣民選出來的，不要平常都說要跟我站在一起，爭取教育經費，可是到了孩子的權益受損的時候，你躲起來了不敢跟傅崐萁說，我們要審總預算，那請不要拿孩子的教育的權益，當作政治籌碼。」

115年預估增加38班，116年增加56班，共3千人受到影響。（圖／民視新聞）

呼籲藍白別再背葛預算，影響到孩子的受教權，家長也期盼讓經費到位，讓減輕升學壓力，都能在地就學。

