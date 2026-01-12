預算卡關！數十萬通勤族受影響 TPASS提案人發聲了

即時中心／温芸萱報導

TPASS通勤月票補助，因總預算案仍卡在立院，數十萬通勤族恐面臨補貼中斷。今（12）日基北北桃四市交通局長召開會議，確認先由地方政府分攤、代墊。對此，TPASS原始提案人、總統府副秘書長何志偉在臉書表示，卡住TPASS的不是行政體系，而是立法院不審預算，卻讓通勤族買單，並呼籲藍白立委回到民生、儘速審預算。

今年度中央政府總預算案至今仍卡在立法院，尚未完成審查程序，連帶影響多項中央補助政策。其中攸關通勤族權益的「TPASS通勤月票」補助經費無法順利撥付，「基北北桃」首當其衝，成為重災區，數十萬名通勤族恐面臨年中補貼中斷的危機。

為因應預算卡關情況，今日基北北桃四市交通局長召開會議，針對TPASS補助機制與地方預算分攤進行討論，確認各市將先行協調，避免政策突然中斷，對民眾造成衝擊。

對此，總統府副秘書長何志偉今日在臉書發文表示，自己是TPASS的原始提案人，看到通勤族因為預算問題，可能面臨通勤成本暴增，內心感到相當不忍。他指出，TPASS若消失，不只是少了一張月票，而是許多家庭的生活節奏、上下班與接送孩子的日常，都可能因此被打亂。

何志偉回顧，當初推動TPASS的初衷很單純，就是希望不要讓每天努力上班、為生活打拚的人，因為交通費而受到懲罰。他強調，TPASS不僅是交通補貼政策，更關係到低碳運輸、淨零排放，以及減輕青年與租屋族通勤負擔的世代正義議題。

同時，何志偉也直言，如今立法院遲遲不審、不付委，TPASS卻被捲入政治攻防，真正承擔後果的，卻是每天通勤的民眾。儘管基北北桃四市已達成共識，願意先行籌資、代墊補貼，不讓服務中斷，但他也點出問題核心「卡住TPASS的，不是行政體系，而是立法院不審預算，卻讓通勤族買單」。

最後，何志偉表示，每天早上刷卡時那一聲「嗶」，刷的不只是月票，而是一個家庭準時上班、準時回家的日常。他強調，這一聲不能刷不過，自己也會持續站在通勤族這一邊，呼籲藍白立委回到民生本位，儘速審查預算，別再讓通勤族成為政治角力的犧牲者。





