預算卡關 花蓮鐵道電影院閉館

花蓮鐵道電影院營運迄今邁入5個年頭，因播映各式藝術、獨立電影及紀錄片，成為許多在地民眾觀賞藝文電影的首選。（羅亦晽攝）

花蓮鐵道電影院自民國110年營運迄今，期間播映無數好片，吸引許多在地民眾觀賞藝文電影，近日卻突然閉館暫停放映，讓不少影迷感到可惜也好奇原因。縣府文化局表示，受限於115年總預算卡關，導致鐵道電影院無法順利銜接，短時間必須暫停放映，後續將依法規以既有經費優先支應，力拚1月中恢復營運。

花蓮鐵道電影院開放至今邁入5年，期間播映各式藝術、獨立電影及紀錄片，也舉辦短片競賽、電影座談等藝文活動，挺過新冠肺炎疫情、0403花蓮大地震衝擊，慢慢建立起口碑，成為在地鄉親觀賞藝文電影的好去處，怎料營運團隊114年12月30日突宣布電影院即日起閉館暫停放映，讓不少人感到相當錯愕。

營運團隊表示，鐵道電影院從第1年策畫至今，已逐步成長為常態營運的電影場館，對1間僅64席座位的小影廳來說相當不易，雖然無法順利公布1、2月放映節目，也盡力不讓場館因各種因素暫時停下腳步，但很遺憾仍須在新年初向觀眾暫時說聲道別，相信未來的某日會再與影迷相見。

文化局指出，鐵道電影院是縣內重要影視文化場域，115年營運委託案去年底雖已依採購程序公開招標並完成評選，由原營運團隊取得第一序位優勝廠商，但因議會尚未審議總預算，文化局依法無法動支經費，只能先採保留決標方式因應，導致營運團隊需暫停營運，而非外界誤會長期閉館。

文化局強調，目前已向主計及會計單位尋求可行的解決方案，後續將依《預算法》、《地方制度法》等規定，動支既有經費完成作業程序，力拚1月中恢復電影放映，確保縣內藝文服務不中斷。