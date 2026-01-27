預算卡關 觀光署：4月推出國旅補助時程恐延後

（中央社記者余曉涵台北27日電）預算持續卡關，原訂將在4月推出的國旅補助、國際行銷等可能受到衝擊。觀光署長陳玉秀今天坦言，若預算遲遲無法通過，相關補助以及行銷案都可能必須要延期至下一個淡季。

為帶動旅客在平日出遊，觀光署規劃5大優惠方案，包括平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠；國際行銷以國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等4項。

但立法院本會期將結束，中央政府總預算仍卡關。交通部觀光署長陳玉秀今天出席台灣好行評比的頒獎典禮時表示，如果立法院預算無法支持，勢必就會影響到政策推動，尤其還要跟業者溝通，其實作業期間需要6個月才會來得及。

陳玉秀指出，推動國旅補助等政策，希望在淡季時推動，這樣對產業才會有幫助，現在預訂4月上路，但如果預算遲遲無法通過，就表示可能必須要延期到下一個淡季時，也就是9月時才能推動，因此懇請立法院可以儘快審查預算。

陳玉秀表示，雖然目前可以做的前置作業都已經在準備，但只要預算沒有通過，就會讓很多東西無法繼續推動，像是國際行銷中的重遊客的部分是需要建置系統，若沒有預算就無法執行推動。

「那就真的太遺憾了」陳玉秀說，如果無法順利在4月推出相關政策，對於整個觀光產業將會是很大打擊，北部影響可能不大，但中南部影響將會很大，因此特別請託立法院可以儘速通過。

另外，針對114年來台旅客僅857萬4547人次，陳玉秀說，雖然沒有達到原本預期的900萬名旅客，但成長幅度在9%到10%中間，已經是穩定成長，今年也希望可以有這樣的成長幅度。

陳玉秀說，目前希望從提升量跟質的部分進行，其中質的部分是需要時間，也需要找到新的對策，這部分未來考慮是否交給觀光研訓院來處理，像是「台式服務」是台灣的亮點，希望要透過訓練讓台式服務成為行銷國際的重要價值。（編輯：李淑華）1150127