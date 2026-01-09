預算卡關4個月誰的錯？關鍵卡在「法定支出該不該編」

115年度中央政府總預算案延宕審議逾四個月,行政院長卓榮泰大動作召開記者會,強調2992億元預算無法動支,影響治水、國防、空中救援等關鍵業務。然而,這場預算僵局的根源,恰恰在於行政院自身的「依法行政」問題。

國民黨立委許宇甄一針見血指出:預算卡關並非國會不審,而是行政院帶頭違法,拒絕依照已經立法院三讀通過、總統公布的法律編列法定支出。這些法定支出包括軍人加薪、軍警消退休費用等,都是經過完整立法程序、具有法律效力的支出項目。當立法部門已完成修法,行政部門卻選擇性忽視法定義務,這才是預算無法付委審查的真正原因。

從憲政原理來看,行政院的做法存在明顯瑕疵。當立法院通過特定支出法案並經總統公布後,行政院編列預算時就有義務如實反映這些法定支出。這是「依法行政」的基本要求,也是行政權對立法權的必要尊重。如果行政部門可以基於財政考量或政治判斷,選擇不編列已完成立法的支出項目,那麼立法權的實質意義將大打折扣,三權分立制衡機制也將名存實亡。

卓榮泰在記者會上歷數預算延宕的各種影響,從內政部治水計畫停擺、空勤總隊直升機升級受阻,到新住民發展署無法如期成立,甚至以F-16戰機墜海事件強調國防後勤維護的急迫性。這些困境確實存在,但行政院在譴責立法院「未付委審議」之前,是否應該先反思:為何不願依法編列法定支出?

民眾黨張啓楷提到的「去年成功公式」， 他表示去年預算同樣卡關,最終因卓榮泰主動提出解決方案而迅速過關。這證明技術上並無難以克服的障礙,關鍵在於行政院是否願意面對「依法編列」的根本問題。

從六個縣市面臨財務調度困難、到各部會新興計畫無法執行,這些代價最終都由人民承擔。但責任歸屬必須釐清:不是立法院刻意杯葛,而是行政院先違反「依法行政」原則,才導致預算審查的僵局。

解鈴還須繫鈴人。行政院若真心希望預算儘速過關、讓各項政務正常運作,最直接的方法就是依照法律規定編列預算。當行政部門帶頭守法,立法部門自然沒有理由繼續阻擋,預算危機也就迎刃而解。

