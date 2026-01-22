預算受阻 國防部：無法再「勉力為之」 籲立院盡速審查

年度國防預算與新台幣1.25兆國防特別預算案持續遭立法院封殺。國防部今天(22日)說明，在中共威脅持續加劇下，國軍建軍備戰已無法再以最低嚇阻戰力標準「勉力為之」，因此籲請立法院儘速審查相關年度國防預算及國防特別條例，避免相關建軍規劃受阻。

國防部提出新台幣1.25兆國防特別預算，並將分8年編列執行至2033年。由於賴清德總統日前曾表示北京當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，外界質疑相關軍購案編列到2033年可能緩不濟急。

對此，國防部22日於例行記者會說明，2027年是國防部與西方各國的情報單位評估中共做好「犯台準備」的時間點，因此我方必須在此節點前做好萬全準備；且建軍是長期性工作，不可能只針對2027年做準備。

國防部強調，建軍是長期性計劃，且需考量國家財力負荷，過往國軍都是以最低嚇阻能力標準「勉力為之」，但隨著敵情日益嚴峻，必須立即準備。戰規司司長黃文啓說：『(原音)敵情威脅目前已經嚴峻到數以10倍計的情況下，我們不能再「勉力為之」，必須立刻就針對敵人可能對我們的威脅來進行準備。所以2026到2033，我可以跟各位報告，這是進一步提升我們基本嚇阻能力的必要作為而已。』

另外，針對2026年度國防預算持續卡關，國防部強調，國防是民生、經濟、社會與教育的後盾，目前國防部受影響的預算金額達780億，將導致無法按原定期程辦理裝備採購與彈藥籌補，包括海馬士、魚叉飛彈、標槍飛彈、刺針飛彈等，甚至連F-16型機後續訓練案、14天後部隊擴編訓練等都會受到影響。

立法院近期將協商先審議國防部部分預算案，但國防部表示，相關內容僅為生育補助的4,000萬元，只佔780億的0.05%，因此鑒請立法院盡速審查總預算案，讓國防部有機會向國人完整說明國防施政重點與預算編列情形。(編輯：沈鎮江)