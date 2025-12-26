預算增加監督反減? 跨黨派議員成立"預算查詢平台"

政治中心／綜合報導

針對明年地方總預算創歷史新高，但民眾對於自己繳納稅金用在何處，幾乎是一頭霧水，新竹縣甚至出現連續22年都沒有刪減預算紀錄，遭質疑監督失靈，因此跨黨派議員和民間攜手，創立"政府預算查詢平台"，讓人人都可以上網查詢，追蹤預算每筆金流。

跨黨派人員：「跨黨派議員齊把關，全民監督政府預算。」

跨黨派、跨縣市議員齊聚召開記者會，針對明年財劃法修法，地方預算創歷年新高，但預算增加同時，議會的監督力道反而失靈。

時代力量黨主席王婉諭：「我們新竹縣更是寫下，連續22年沒有刪減任何一毛預算的紀錄，預算當然不是說愈砍愈多愈好，但是動輒幾十億或者上百億的公帑，如果找不到一點點問題，我認為這就是監督的功能已經失靈。」





審查預算耗時費力，眼前將近半個人高的預算書山，僅是每年度預算書的一半，因此議員結合民間團體，推動政府預算查詢平台，將預算紙本數位化，全民都能上平台查詢。

台北市議員（社民）苗博雅：「過去我們在尋找這些要點的時候，堪稱是大海撈針，因為你要在這些幾本書當中，還要去做跨年度的比對，你要跟上年度甚至前年度比對，在今年度我們還可以做橫向的比較，在跨單位的預算當中，金額的高低我們可以用視覺化，一目了然的方式比較出來，這也可以讓我們更快速看出來，市府今年的施政重心放在哪裡，政重心跟上年度相比有沒有轉移。」





台南市議員（民）李宗翰：「第一個我們可以針對特殊議題來掌握，第二個政府化整為零的預算藏在哪裡，可以很清楚了解，第三政府是否能夠有效，在權責相當的情況下，小單位真的可以負擔這麼大的預算嗎，都可以透過這個系統推出。」

針對預算使用、增減、流向人人都能清楚追蹤，預算查詢平台的設立，讓每筆稅金攤在陽光下運作。

