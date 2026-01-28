預算審查僵局影響國力 卓榮泰質疑：難道台美談判也要擋

行政院長卓榮泰今（28）日針對立法院藍白兩黨聯手阻擋總預算與國防特別預算表達深切憂慮。卓榮泰指出，本會期僅剩最後三天，但總預算案已被延宕長達153天，這將嚴重影響國家發展的整體進度。

卓榮泰。（資料照／行政院）

卓榮泰出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會，會前接受媒體聯訪，對在野黨的杯葛行徑提出強烈質疑，他表示：「我希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，那難道未來的台美關稅談判也要擋嗎？」

卓榮泰強調，預算的延宕不只是單一項目的延後，而是牽動國家全年的施政方向與進度。由於預算無法順利執行，許多新增的計畫與經費都面臨卡關，甚至影響到後續的招標作業。

「人民已經非常有耐性，而政府是非常的焦慮」，卓榮泰呼籲在野黨正視預算審查對國家運作的重要性，讓施政重回正軌。

