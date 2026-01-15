預算審議延宕 國防部示警：軍購若被其他國家插單 恐怕一等好幾年

近日在野黨質疑新台幣1.25兆國防特別條例未詳列採購清單，形同「空白支票」。國防部副部長徐斯儉今日(15日)解釋，該條例非黑箱，預算仍須經國會審查；此外，國防部戰略規劃司長黃文啟表示，現今正值軍購付款交貨高峰期，預算審議延宕，恐導致交期被其他國家插隊，影響時間可能以「年」計算。

近日藍白陣營質疑行政院所提出的新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》未清楚說明採購項目，形同要求國會「空白授權」。

對此，國防部副部長徐斯儉今日在行政院會後記者會上說明，即使該條例通過後，國防部編列特別預算仍需要經過國會審查，該條例並非黑箱作業，也不存在空白授權。關於保密規定，徐斯儉解釋，基於我方《國安機密保護法》及美對台安全援助規定，需待美方政府對外公佈後，國防部才可將個別採購案對外公開。

另外，針對立院遲未審議今年度中央政府總預算及1.25兆國防特別條例，國防部戰略規劃司長黃文啟指出，本次特別條例的規劃比過去更加複雜，除因應共軍常態侵擾與全面進犯威脅外，也須納入科技變化等影響。國防部規劃先期需求時，反覆評估可否獲得、自製或是外購可行性，以及供售國意願與產能，僅在確認可於預算範圍內執行後，才會納入規劃。

他表示，目前既有軍購案正陸續進入交運與付款高峰，其中無人機系統最為關鍵，即便國防預算通過，也非立即可執行。若立法院審議預算延宕，將影響與美方簽署發價書與後續排程；在全球多國同步擴增國防預算情況下，延後簽約恐導致交期被其他國家插隊，影響時間可能以「年」計算。他說：『(原音)大家去看到今年全球各國都在增加國防預算，也就是在未來的幾年之間，幾乎大部分國家都會大量採購這些武器裝備，很多都是跟我們同型式的，我們晚一天簽約，拖的時間不是一天、兩天，也不是一個月、兩個月，一旦別的國家單子插進去之後，我們可能等的是幾年。』

黃文啟強調，國防部希望藉由特別條例扶植國內產業，打造在地產能與「非紅供應鏈」，由國防部扮演火車頭角色，帶動國防自主。他呼籲，立法院能盡速審議預算，讓相關規劃得以依程序推進。(編輯：陳士廉)