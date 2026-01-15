預算審議延宕！國防部：軍購若被其他國家插單 恐怕得多等數年

國防部戰略規劃司長黃文啟今（15）日對此表示，現正值軍購付款交貨高峰期，預算審議延宕，恐導致被其他國家插單，一等就是好幾年。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 近日在野黨質疑新台幣1.25兆《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》未詳列軍事採購清單，形同要求國會「空白授權」。國防部戰略規劃司長黃文啟今（15）日對此表示，現正值軍購付款交貨高峰期，預算審議延宕，恐導致被其他國家插單，一等就是好幾年。

國防部副部長徐斯儉今日列席行政院會後記者會說明，基於我方《國安機密保護法》及美對台安全援助規定，需待美方政府對外公佈後，國防部才可將個別採購案對外公開。而黃文啟也說，這次特別條例的規劃比過去更複雜，除因應共軍常態侵擾與全面進犯威脅外，也須納入科技變化等影響。國防部規劃先期需求時，反覆評估可否獲得、自製或外購的可行性，以及供售國的意願與產能，僅在確認可於預算範圍內執行後，才會納入規劃。

黃文啟提醒，目前既有軍購案正陸續進入交運與付款的高峰期，其中，無人機系統最為關鍵，即便國防預算通過，也並非立即可執行。若立法院審議預算延宕，將影響與美方簽署發價書與後續排程；在全球多國同步擴增國防預算的情況下，「延後簽約」恐被其他國家插單，影響時間可能以「年」計算。

