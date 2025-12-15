預算有限也能質感爆棚！小資女萬元級「輕奢」腕錶特搜，高CP值質感爆棚





誰說質感一定要用天價堆砌？精打細算的小資女，荷包裡的每一分錢都要花在刀口上！別擔心，這次我們為小資女特搜一系列萬元級別、預算有限也能質感爆棚的「輕奢」腕錶，不僅設計優雅、細節滿分，更擁有高CP值！

輕奢腕錶推薦1.Tissot 天梭SRV系列

SRV系列30MM，NT$ 11,200圖片來源：Tissot 天梭

SRV 腕錶的設計靈感源自 1920 年代的裝飾藝術（Art Deco）時期，採用矩形切面的藍寶石水晶玻璃，並搭載石英機芯，提供精準走時，皮革錶帶的獨特之處，在於它能隨著時間而逐漸應變貼合佩戴者手腕，帶來舒適感的獨特合身體驗。

輕奢腕錶推薦2.Coach Sammy腕錶

Sammy腕錶，NT$4,680圖片來源：Coach

這款Sammy腕錶有著現代風格的簡約設計，簡約的金色腕錶配有蝕刻了經典 Signature的手鐲式錶鏈，錶盤上點綴了亮麗的半球形時標，是一款適合日常佩戴的高階之選。

輕奢腕錶推薦3.Petite Billie

磨砂金色腕錶，約NT$11,500圖片來源：Petite Billie

這款優雅的時計是Billie 手錶的嬌小演繹，磨砂飾面和閃閃發光的錶盤自帶光芒，混合飾面手鍊採用金色不銹鋼製成，可完美捕捉光線，打造精緻而迷人的風格。

輕奢腕錶推薦4.Swatch NEON系列

Neon Seppia，NT$ 5,050；Swatch Neon Hielo，NT$ 3,650圖片來源：Swatch

備受喜愛的 Swatch NEON 系列最新腕錶，以令人目眩的鮮豔的螢光色彩和大膽活力的設計搶眼登場。全新腕錶從遊樂場和 VHS 錄影帶風靡的類比時期所推出的經典 Swatch 腕錶汲取靈感，六款設計採用螢光色、精緻外型和令人眼睛一亮的細節，以及 SwatchPAY！功能，帶來快樂正能量。

輕奢腕錶推薦5.Swarovski

Dextera tachymetre 手錶，NTD14,400圖片來源：Swarovski

這款腕錶是 Swarovski 時計系列中大膽而充滿運動風的選擇，40 mm 不鏽鋼錶殼與金屬錶圈完美結合，錶圈上印有傳統上用於測量行進一段距離的速度的黑色測速刻度。銀色調太陽光紋錶盤以此為框，上面顯示著現代風網格圖案、螢光指針和時針標示，以及三個小錶盤，黑色皮質錶帶搭配錶冠鑲嵌單顆 Swarovski 水晶，

輕奢腕錶推薦6.Daniel Wellington

Quadro Mini Sheffield Rose Gold 腕錶，NT$5,690圖片來源：Daniel Wellington

這款腕錶巧妙地將品牌首創的方形錶盤濃縮於最精巧的尺寸之中，溫潤的玫瑰金色拋光錶殼，搭配經典的黑色 Sheffield 真皮錶帶，創造出極簡而高級的對比美學。

輕奢腕錶推薦7.Nordgreen

Native 28mm，NT$6,481圖片來源：Nordgreen

這款腕錶採用纖薄且低調的錶殼設計，分鐘刻度僅在直射光線照射時完全顯現，創造出獨特的光影變化，3 點與 9 點的加長時標帶來平靜的對稱感，吸引視線卻不顯突兀，營造出既永恆又現代的寧靜美學。

