預算未審完 十日起開臨時會
記者林雪娟∕台南報導
台南市政府一一五年度總預算暨附屬單位預算案，因無法及時審查完畢，議會三日下午召開第十次臨時會第一次程序委員會，通過十至十九日於永華議事廳召開第十次臨時會，續審市總預算。
此次程委會召開長達一個多小時，卡關主要在於委員們認為市府提出的墊付款案，不符合緊急定義，且許多說明都語焉不詳，局處首長無法清楚說明，連議長邱莉莉都幾乎動怒，高喊休息，墊付款涵蓋局處包括農業、衛生、文化、觀旅、交通和工務局。
程委會由召集人邱莉莉議長主持，委員包括副議長林志展、議員蔡育輝、林燕祝、陳秋宏、周嘉韋、陳昆和、林冠維及穎艾達利出席，市府部分，由副市長葉澤山、秘書長尤天厚率市府相關局處長列席。會中主要審定議事日程草案及審查市府十七件墊付款提案。
經程委會討論，第十次臨時會十日開幕，原訂首日聯席審查墊付款案議程，則因委員意見紛陳，調整至十一日上午，十日大會議程完成後及十一日下午、十二日至十七日全天，皆為聯席審查市總預算暨附屬單位預算案議程，十八、十九日日進行三讀議案第二、三讀會等議程，十九日閉幕。市府十七件提案皆為墊付款案，墊付金額總計三億九六八九萬兩千元，連同議事日程草案，全部提案皆提請大會審查。
