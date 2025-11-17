預算未過先決標 黃國昌批中油把立院當橡皮圖章

立法委員黃國昌今日在立法院質詢中油董事長時，踢爆中油第三天然氣接收站（三接）外推工程預算暴增疑雲，直指中油違反預算程序，在立法院尚未審議通過預算前就先行決標施工，嚴重藐視立法權。

黃國昌指出，中油負債比已從108年的60%飆升至93%，財務狀況令人捏把冷汗，但花錢方式卻像「超級有錢」。他質疑，2021年5月行政院宣布三接外推方案時，對外宣稱預算僅增加150億元，但實際卻暴增305億，總計增加至965億元，明顯欺騙國人。

更離譜的是，黃國昌揭露，外推工程於2022年7月決標，但相關預算直到2023年（112年度）才編列送審。他痛批：「預算還沒送到立法院，立法院還沒審核通過，你們就直接決標下去了！」質疑中油「先射箭後畫靶」，把立法院當橡皮圖章。黃國昌出示預算書證明，111年度立法院審核通過的預算仍是原本660億元，但中油卻在預算未獲立法院同意前，就逕自執行增加的300多億工程。

他怒斥：「連預算都沒有就可以辦決標，我看不懂！」對於中油提供給立法院的預算書內容空洞，僅有不到100字的計畫說明，黃國昌諷刺：「這是把立委當神仙還是當瞎子？」他要求中油必須詳細說明305億元的具體用途。

針對檢察官在2022年中油貪污案起訴書中指出「中油貪腐結構根深蒂固」，中油董事長雖表示不能完全認同，堅稱是個案，但黃國昌列舉包括煉油事業部執行長徐漢等多位主管涉案，質疑中油內部管理出現嚴重問題。

