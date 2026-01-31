預算未過美國政府局部關門 待眾議院復會可望迅速重啟
由於國會未能在午夜期限前通過2026年預算，美國政府31日進入局部停擺狀態，約四分之三的聯邦機構運作將受到影響，涵蓋教育、衛生、住房與國防等領域。不過，隨著聯邦眾議院預計將於下周初通過聯邦參議院支持的協議，估關門造成的影響有限。
法新社報導，這次撥款中斷源於協商破局，導火線是民主黨對移民執法人員在明尼阿波利斯市（Minneapolis）開槍擊斃兩名抗議人士感到憤怒，導致有關國土安全部新資金的協商陷入僵局。
聯邦參議院民主黨黨鞭杜賓（Dick Durbin）在社群媒體發文說：「川普政府不去打擊毒販、兒童性犯罪者和人口販子，反而浪費寶貴資源在對付芝加哥與明尼阿波利斯的和平抗議群眾。」「這屆政府持續讓美國人變得更不安全。」
約四分之三的聯邦機構運作將受到影響，可能引發眾多機構與運作的停擺程序，涵蓋教育、衛生、住房與國防等領域。
聯邦部門預計將自凌晨起陸續啟動關門計畫，但共和、民主兩黨的國會領袖均表示，參議院的行動將讓這次停擺更可能只是短暫，而非長期僵局。
如果聯邦眾議院如預期於下周初通過法案，資金將在數天內恢復，將把對政府服務、承包商與聯邦員工造成的實際影響降至最低。
不過，如果政府關門持續超過數天，數以萬計的聯邦職員可能將被迫放無薪假，或需無薪工作直到資金恢復。
聯邦參議院30日深夜通過一項方案，批准五項尚未解決的撥款法案，讓大多數聯邦機構的經費能支應到9月，同時通過一項為期兩周的臨時支出措施，在國會議員繼續協商移民執法政策期間，還能維持國土安全部運作。
午夜期限到期時，聯邦眾議院仍在休會，預計2月2日才會復會。
其他人也在看
傅崐萁稱軍購變4.5兆？國防部駁斥非事實
[NOWnews今日新聞]國民黨立法院黨團總召傅崐萁，針對政府軍事採購預算提出質疑，指出總統賴清德所提出的軍購特別預算規模遠超外界想像，除了帳面上看到的1.25兆元外，若連同後續的武器延壽及維修成本計...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 發表留言
美參議院通過支出協議 政府仍可能短暫局部停擺
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國國會看似不太可能在午夜期限前，通過維持大部分政府運作的支出協議，美國政府明天將面臨局部停擺。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
傅崐萁稱國防特別預算總共要4.5兆 國防部打臉：上限就是1.25兆
【記者李俊毅／台北報導】總額達1.25兆元的行政院版國防特別預算條例草案，因在野質疑不夠公開透明，黨團總召傅崐萁表示，軍購特別預算規模除了帳面上看到的1.25兆元外，若連同後續的武器延壽及維修成本計算在內，總金額將攀升至近4.5兆元，呼籲政府應公開透明說明預算運用情形。國防部30日表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」以八年時間，投入1.25兆預算為上限；且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，進而大幅降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。壹蘋新聞網 ・ 18 分鐘前 ・ 3則留言
嘻小瓜包6600挨轟最少！Lulu夫婦回應曝光…
娛樂中心／饒婉馨報導陳漢典與 Lulu（黃路梓茵）於 25 日圓滿完成婚禮，現場賓客雲集，其中嘻小瓜受邀出席喜宴並在社群上傳一段自嘲心疼紅包錢的搞笑影片，沒想到這個綜藝式的幽默卻遭到網友質疑，認為他在眾多大咖賓客中紅包金額最少；面對這場意外掀起的輿論風波，嘻小瓜再度拍一支影片回覆，公開他與新人的溝通內容，而陳漢典的哥哥也發聲力挺。民視 ・ 28 分鐘前 ・ 發表留言
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前 ・ 219則留言
習近平軍方大整肅 實戰派張又俠落馬！經濟學人警告台灣「危險了」
中國國家主席習近平近期對軍方高層的整肅，規模之廣為中共逾半世紀以來首見。英國《經濟學人》29日發出警告，世界應為此感到擔憂，因為一旦共軍最高將領全對習近平唯命是從，台灣可就危險了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8則留言
「民進黨當然有分裂的空間」！吳子嘉籲柯志恩「這招」強攻高雄：有機會翻盤
國民黨立委柯志恩將代表藍營挑戰高雄市長，面對拚守票倉的民進黨立委賴瑞隆，不少選民均認為翻盤可能性較小，媒體人吳子嘉指出，柯志恩要想取勝，關鍵在於「分裂綠營選票」；吳子嘉解釋，柯志恩只要成功吸收民進黨的服務票與派系票，就有翻轉高雄的可能性。更多風傳媒新聞：曝柯文哲「不滿這件事」才開嗆國民黨 沈政男獻策1招穩固藍白合：關鍵在這人吳子嘉在《新聞千里馬》節目中表示，......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
細數黃國昌在立院最後一夜！她：權貴被解套
[NOWnews今日新聞]昨日為立法院第四會期最後一天，也是民眾黨立委黃國昌立委任期最後一次院會，藍白卻聯手通過爭議法案。對此，政治評論員吳靜怡今（39）日表示，黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 5則留言
白營別再亂！賴清德怒批在野未審總預算 黃國昌竟嗆「這句話」
即時中心／張英傑、許雯絜報導總統賴清德於臉書發文指出，昨（30）日是立法院會期最後一天，卻也是史上第一次預算會期未審總預算，甚至將民眾黨版國防特別預算條例付委，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權！對此，民眾黨主席黃國昌今（31）日接受媒體聯訪時竟聲稱，賴清德若要發表悖於民主憲政言論，恐怕要回去重修憲法課。民視 ・ 1 小時前 ・ 28則留言
嗆美國！伊朗海軍實彈軍演封鎖荷姆茲海峽 全球石油、天然氣運輸衝擊大
伊朗國營媒體《Press TV》指出，伊朗革命衛隊（IRGC）海軍部隊計畫於2月1日與2月2日在荷姆茲海峽舉行大規模實彈軍事演習。由於目前美國與伊朗關係正處於高度對峙，此舉被視為德黑蘭當局對美方軍事壓力做出的強硬回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
竹縣藍營初選大震撼 陳見賢請辭主委、徐欣瑩贊成開放參選
國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，今天（29日）透過社群平台宣布將辭去主委職務。陳見賢表示，近期因初選風波成為抹黑與造謠對象，為避免支持者與基層黨員受到驚擾與傷害，決定承擔責任並請辭，期盼黨內紛擾能就此平息中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
新竹縣藍營黨內互打 徐欣瑩：支持開放參選
[NOWnews今日新聞]國民黨新竹縣長初選殺的刀刀見骨，副縣長陳見賢、藍委徐欣瑩激戰，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今突發表聲明，宣布將辭去黨部主委一職。不過，徐欣瑩似乎仍不願接受，今（29）日宣布，支...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3則留言
挑戰「萬年總召」柯建銘！蔡其昌曝選擇承擔原因：總統希望我在立院多幫忙
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立院黨團幹部即將面臨改選，除「萬年總召」柯建銘有意爭取連任，立委蔡其昌日前也表態有意參選。對此，蔡其昌今（30...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
台中豐康牧場禽流感蛋品流向苗栗 衛生局稽查已賣光
台中豐康畜牧場飼養的蛋雞確診禽流感，但未主動通報疫情且私埋病死雞，事發前持續運出雞蛋，台中市衛生局今天公布業者自1日到27日共流出7125台斤蛋品，流向台北、苗栗、台中等地，其中苗栗縣上圓商行4640台斤。苗栗縣衛生局今天前往稽查確認店內蛋品早已賣光，且為散客購買。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 26則留言
打算脫黨參選？徐欣瑩對黨內開炮「黑箱作業、球員兼裁判」 陳見賢：會依照制度完成初選
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導國民黨新竹縣長初選爭議四起，有意參加黨內初選的立委徐欣瑩，卻在臉書向黨中央以及新竹縣黨部開炮，直指黑箱作業、公器私...FTNN新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 1則留言
嘆審查藍自肥法案！蘇巧慧：有愧人民託付
[NOWnews今日新聞]立法院本會期昨（30）日落幕，藍白以人數優勢，強闖爭議法案，包含不當黨產條例修法、衛星廣播電視法修正案，以及攸關立委助理費修法。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（31）日受...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 4則留言
李貞秀尚未棄「中國籍」！柯聲援：該列SOP 劉世芳：規定很清楚
台北市 / 綜合報導 民眾黨立委即將大換血，準立委李貞秀的中國籍配偶身分，再次成為焦點，昨(29)日陸委會召開記者會，副主委梁文傑表示，到現在都還沒看到李貞秀放棄中國國籍，不知道要怎麼處理。而柯文哲聲援自家立委，向陸委會和內政部喊話，應該列出明確SOP，對此內政部長劉世芳回應，法律就是法律，相關規定很清楚。民眾黨準不分區立委李貞秀(2024.11.15)說：「在台灣生活超過30年，(30年耶)，今天這些青鳥有幾個人，超過30歲的啊。」大吐苦水抱屈甚至開嗆青鳥，李貞秀即將循民眾黨兩年條款，將接任民眾黨不分區立委，不過他中國籍配偶，恐怕讓他就任增添變數，因為現在相關機關，都還沒看到李貞秀，提出放棄中國國籍申請。陸委會副主委梁文傑說：「因為她到現在都還沒有提出來申請文件，所以我也不知道，這個就職到底要怎麼處理。」無奈坦言不知道開怎麼處理，因為依照《國籍法》第20條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，就是必須放棄外國國籍，並在就職到職日起1年內完成相關手續，不過根據過往經驗，中方不承認我國，因此若中國籍配偶，以改投中華民國籍為由，申請喪失中國國國籍，普遍會受到刁難，對此前民眾黨主席柯文哲，也發聲聲援自家準立委。前民眾黨主席柯文哲說：「我們應該要求陸委會，內政部，明確地講出SOP，，就流程圖，國家可以訂法律，但是你要很清楚說，這法律要怎麼做，一個一個步驟來。」矛頭指向政府部門準則沒訂好，對此內政部長劉世芳部長則回應，法律就是法律相關條文規定很清楚，目前中國相關單位網站，就有退籍證書提供下載，民眾黨實施兩年條款，準立委們就任資格問題成為焦點。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
徐欣瑩拋「不受黨內不公體制束縛」 鄭麗文低調回應
國民黨31日舉行中常委投票，國民黨主席鄭麗文投票時，被問及有意角逐新竹縣長的立委徐欣瑩針對新竹市長初選表示，將義無反顧不再受限於黨內不公體制的束縛，此言一出，讓外界揣測她是否有可能退黨參選，此外還有立法院30日三讀《衛星廣播電視法》不過NCC直接稱未溯及既往「中天不適用」。不過，鄭麗文皆僅簡單回應「改天再聊」。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7則留言
鄭任汶專欄：鄭麗文該看看習近平怎麼整肅「親人」
近日中共中央軍委第一副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立遭到立案調查，北京形同戒嚴，但網路訊息混亂，傳出的影像真假難辨，還有消息指出有軍隊抵制，也有部隊觀望。在訊息封閉的極權中國，真相比呼吸難求。而此情勢讓人立刻想到韓國電影《首爾之春》，此電影一開始就表明「根據真實事件改編」，這是指1979年12月的《雙十二政變》，軍人全斗煥利用晚上發動政變，推翻總統朴正熙遇刺身亡後的政權，劇中影射全斗煥的角色有個著名台詞：「輸了就是政變，贏了就是革命！」鏡報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
黃國昌曝卸任工作！ 選新北、直播、重披律師袍｜#鏡新聞
立法院本會期延會31日期滿，今天（1/30）就是最後一次院會，預計會進行法案大清倉，在野陣營打算闖關的法案，被視為救國團條款的黨產條例等6大法案，綠營轟這是惡法清，修黨產條例就是搶人民納稅錢來發自己的「新春大紅包」。不過部分三讀後發言登記踴躍，加上需逐條表決，國民黨團已請立委備戰到深夜。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言