預算未過TPASS僅能撐到6月！北市：若取消每月交通費平均增900元

今年度中央政府總預算案，尚未進入立法院審議階段，導致補助無法撥款牽連甚廣，嚴重影響到TPASS定期票的正常運作。 圖：取自交通部鐵路管理局

[Newtalk新聞] 今年度中央政府總預算案，尚未進入立法院審議階段，導致補助無法撥款牽連甚廣，嚴重影響到TPASS定期票的正常運作。對此，北北基桃市府訂定今(12)日上午開會商議，在中央預算下來前，地方政府先行代墊。但台北市交通局表示，目前的經費預計只能撐到5、6月，推估TPASS取消後每個人一個月交通費平均多900元。

北北基桃市府訂定今(12)日上午開會商議表示，TPASS屬於中央與地方政府重大政策，建議TPASS基北北桃都會通定期票補貼款仍以地方政府先行籌資代墊。不過台北市交通局長謝銘鴻表示，目前的經費預計只能撐到5、6月，期程將隨運量多寡而變化，目前還沒有考慮到增加費用的選項，相信中央、交通部、行政院、立法院應會有短期方案。

廣告 廣告

謝銘鴻也指出，依照去年運作的結果顯示，平均一名通勤族每月交通成本約為2100元，目前定期票價1200元，因此如果TPASS取消的話，平均一個人交通費會多花900元；另外，軌道運輸及公車客運業者也支持地方政府先用自身預算，讓服務不中斷。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

健保1月起擴大給付！高血脂、兒童癌症質子治療納保 3.4萬人受惠

藍白卡關總預算！TPASS被卡惹民怨先放行？他轟：勒索行政部門