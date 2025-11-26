預算案卡關 吳東亮籲朝野政治領袖發揮最大智慧

行政院長卓榮泰今天(26日)與工商協進會進行早餐會時，憂心明年中央政府總預算仍陷在立法院沒有審議，又有新版財劃法讓明年中央舉債超過法定上限，恐讓明年國家施政寸步難行。工商協進會理事長吳東亮會後強調，巧婦難為無米之炊，呼籲立法院朝野好好協商，讓修法、預算審議能夠並進，也希望朝野政治領袖發揮最大智慧，為國家最大利益找出公約數。

工商協進會26日與行政院長卓榮泰進行早餐會，理事長吳東亮在會後記者會上大讚活動非常成功，並表示有感受到政府誠意、解決問題的企圖心，雖然卓揆中途另有要公，不得不離開，但也留下其他閣員繼續談。

卓榮泰稍早致詞時表示，明年中央政府總預算案仍陷立法院沒有審議，且還有11月14號再度修法通過的財劃法橫在前面，以新版財劃法來看，中央明年得舉債新台幣5,600億，已超過法定上限。他憂心若總預算案、行政院版財劃法沒有審議通過，恐讓明年施政停擺。

對此，吳東亮指出，監督政府預算本就是在野黨要做的事情，且財劃法的劃分是長期結構性問題，不是今天才發生，在野黨也很重視這個問題，他呼籲立院朝野還是要坐下來談，讓相關修法、預算審議都能同步進行。

吳東亮強調，台灣近年經濟成長非常好，今年經濟成長率是「坐5望6」，且卓揆的經濟目標也有達標，大家很高興，不過他也要提醒，現在經濟雖然不錯，但處於全球供應鏈重組關鍵時刻，台灣沒有什麼太多內耗的空間，希望朝野能發揮智慧，解決預算問題。他說：『(原音)因為這個經濟還是跟著國內國外會連動，所以我還是希望我們朝野能夠坐下來好好地談，我們的朝野政治領袖能夠發揮最大智慧，為國家最大利益找出一個公約數出來。』

工商協進會秘書長邱一徹指出，此次早餐會大部分建言都獲得政府正面回應，如勞動部鬆綁中階移工核配比例等，不過有關降低金融營業稅、取消印花稅等意見，財政部基於金融業營運好、印花稅是地方重要財源等理由，回應不宜降低或廢除。

吳東亮補充，財政部相較其他部會，態度仍顯保守，稅制有關的建言，都沒有正面、肯定的答覆。

面對媒體追問這是否與新版財劃法通過後，財政部必須更堅守財源有關，吳東亮沒有正面回應，僅說他不清楚細節。(編輯：宋皖媛)