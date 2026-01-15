預算案成政治武器？日經亞洲：政治失能恐摧毀外商對台信心

賴清德政府提出的預算案近來多次遭到在野黨阻撓，「日經亞洲」今天(15日)引述多位消息人士報導，政治上的失能恐怕將導致外商對台灣失去投資信心，重大計畫也可能被迫中斷。

在野黨席次占多數的立法院近期多次擋下115(2026)年度總預算案和新台幣1.25兆元的國防特別預算案。儘管預算卡關在台灣並非頭一遭，但在野聯盟與賴政府的衝突日益升高，為預算案最終能否通過帶來諸多不確定性。

這種情況讓不少外商人士感到擔憂。一位不願具名的外商集團高階主管表示，外國投資者需要的是明確可行的政策，但立法院目前的情況正好相反，「預算審查變成了政治武器，而非理性治國的工具」。

與此同時，台灣正面臨中國日益增強的軍事壓力，在地緣政治風險不斷升高的情況下，立法院的預算僵局為外國投資投下變數。一名任職於跨國顧問公司的消息人士警告，預算案未能通過的鬧劇將嚴重影響台灣在人工智慧(AI)、機器人等領域的商貿計畫，「如果年度預算未獲通過，新計畫將無法獲得資金並中斷。這將摧毀外商的信心。」

行政院長卓榮泰日前表示，若115年度中央政府總預算案無法通過，影響規模恐達到2992億元，影響範圍包括AI發展、國防和地方撥款與政府運作。以科技出口為導向的產業經濟也可能蒙上陰影。

根據行政院主計總處的數據，台灣2025年經濟成長快速，前三季的成長率達到7.15%。外商已提出多項對台投資案，包括台積電的供應商默克集團(Merck Electronics)將投資5億歐元(新台幣183億元)在高雄生產AI晶片材料。(編輯 : 廖奕婷)