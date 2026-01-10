預算案能抽出新興預算先審？ 立院藍營人士：中央政府總預算案應屬「1案」

立法院長韓國瑜敲槌。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

今年度中央政府總預算案審議卡關，立院國民黨團擬先放行部分新興預算項目，解決包含TPASS經費等補助用罄需增加預算問題。對此，熟悉議事規則的立院藍營人士質疑，總預算案屬「1案」，要拆包恐須破例，恐後患無窮。

該藍營人士更提醒，若今天國民黨團自我退讓，將部分新興預算案以抽出審議方式通過後，行政院卻以立法院違法（違背1案原則）通過這些預算，拒絕動支預算撥款補助地方政府，最後一樣也是死局，雙方徒留相罵本。

該立院藍營人士也提到，在野黨目前杯葛總預算案要求民進黨政府編足法定預算，但依預算法，舊有計畫本來就可以繼續執行，實際無法動支的僅新增計畫預算，如今國民黨團要放行部分新興預算項目，杯葛就已完全沒有意義。

該藍營人士直言，放行部分新興預算項目後，讓杯葛中央政府總預算案淪為做半套，結果民進黨政府還是不編足法定預算，遭作文章的國防、軍購預算又沒有審，最後只是落人口實。

該藍營人士表示，中央政府總預算按「程序上是一個議案」，國民黨團要拆分出部分新興預算單獨審，理論上必須要先將全案付委，「到委員會後才能拆開討論」，若僅在院會就要討論哪些付委、那些不付委，制度、精神上不允許。

該藍營人士還提到，因今年度總預算案至今未付委，行政院長當然也還未依程序應邀到立院做預算編列報告與備詢，若之後跳過這個程序，先抽出部分新興項目預算審議，以後恐成一黨獨大政權引為先例，此例一開後患無窮。

不過熟悉立院運作的國民黨黨務人士則表示，當大法官連憲法法庭開會門檻的明文規定，都可自我做出違法解釋；行政院拒絕執行立院三讀通過的法案，即使覆議被否決仍視而不見，國民黨團若還在堅持程序，恐反成為笑話。

該黨務人士說，現在執政的民進黨「當家鬧事」，擺明要與在野黨火車對撞，在立院居多數的在野黨若還自我限縮在預算審議程序可不可行，恐淪捨本逐末，畢竟再怎樣，也不會比大法官未達法定開會人數就做出釋憲裁判嚴重。

該黨務人士表示，就如英國國會，「除了不能變男為女，或變女為男之外，無所不能」，即便過往沒有所謂從中央政府總預算案中抽出部分新興預算項目先審的例子，但「預算法也沒有規定不行」，那哪有什麼問題？

