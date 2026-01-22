預算沒審147天！政院：國會辯論免捨近求遠

▲行政院會後記者會用大螢幕秀出「總預算沒審147天」，發言人李慧芝表示院會明日付委，下週就能在國會辯論。（圖／記者陳威叡攝，2026.01.22）

[NOWnews今日新聞] 藍白在立法院以人數優勢擋中央政府總預算無法付委審查，對此行政院長卓榮泰直球對決，疾呼與國會就總預算進行辯論，而國民黨喊3場電視辯論，由黨團總召傅崐萁對卓榮泰； 書記長羅智強對副院長鄭麗君； 副書記長林沛祥對秘書長張惇涵。對此行政院今（22）日大螢幕秀出「總預算沒審147天」，時間持續累加，強調在立法院辯論預算不會只有3場，每位委員都可以跟行政團隊辯論，只要明日院會總預算付委，下週就能在立院辯論，「完全不用捨近求遠」。

對於總預算辯論，即將卸任立委的黃國昌見獵心喜喊出電視辯論，國民黨則拋出「三長對三長」。行政院發言人李慧芝在大螢幕秀出「總預算沒審147天」，時間持續累加中。

李慧芝表示，國會就是最大的政策辯論平台，也實在不能理解，為什麼在野不願意按照往年，在立法院來辯論預算，且在立法院辯論預算也不會只有3場，不會只有黨團幹部可以上場而已，每一位委員都可以就每一筆預算來跟行政團隊來展開辯論。

李慧芝說，在國會辯論完全不用捨近求遠，只要明天院會將總預算付委，最快下週在國會就可以就總預算來展開辯論。

李慧芝補充，在國會只要總預算付委來審查，那院長就會去報告，這就是最佳、最直接更有直播的公開平台，也是最適合也最大的政策辯論平台。

