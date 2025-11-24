預算短絀縮減 張善政：是好現象

桃園市議會24日起審查115年度總預算，歲出1780.4億元再創新高，以軌道建設增加最多，短絀120億元較去年縮減。（蔡依珍攝）

桃園市議會24日起審查115年度預算，歲出1780.4億元再創新高，市長張善政表示，增加最多的是軌道建設，今年短絀120億元較去年縮減是好現象，但仍指出中央補助款雖增295億元，扣除改為地方自編的預算後，實際增加不到一半，期待立院新通過修正案明定一般性補助款不得少於前1年，能再減輕桃園財政壓力。

主計處長林世杰表示，明年度歲出編列1780.40億元，歲入編列1660.40億元，差短120億元，較114年度差短縮減35.59億元，以賒借收入弭平。他強調，115年度桃園市統籌分配稅款雖增列295億元，但中央卻將154億元的政策及計畫補助經費改為回歸地方自辦事項，實際新增財源僅約141億元，且各項重大市政建設邁入付款高峰期，因此115年歲入歲出仍有120億元缺口。

張善政對此表示，歲出1780.4億元，增加最大的開銷是軌道建設，包括配合中央的桃園鐵路地下化，還有桃園綠線捷運的進度也越來越快，因此增加的預算最多，其次是交通建設。

張善政說，歲入是1660.4億，歲出跟歲入的短絀比今年縮減，「我想這是一個好現象！」但還是有短絀，直指桃園財政狀況並不好，桃園在急速成長之中，很多公共建設如道路、學校擴建，地方都期待能加強，議員也不斷反映，桃園步調不能慢下來。

張善政也提到，中央補助款帳面上是增加295億，實際上一般性補助款和計畫型補助款有刪減或是挪動，所以實質上增加141億元，不到295億元的一半，期待立院14日通過財劃法部分條文修正案能對桃園明年預算產生影響、增加助益，讓桃園財政壓力能夠更減輕。

林世杰說明，完善交通運輸路網編列344.7億元、重要公共建設296.64億元、強化教育建設82.68億元、解決少子化措施113.47億元、高齡者照顧措施補助經費74.69億元。資本支出457.94億元，占歲出總額25.72％，較114年度增加86.66億元。