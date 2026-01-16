預算自助餐？藍白挑TPASS等718億元項目「逕付二讀」 反嗆民進黨不顧民生

藍白聯手卡關總預算，眼看TPASS等民生補助恐斷炊，藍白先提38項新興預算逕付二讀。（鏡報李智為）

今年度的中央政府總預算至今仍未排案審查，將影響到通勤族TPASS等經費補助。立法院藍白黨團今（16日）在院會提出38項新興計畫，包括TPASS、少子化生育補助等、共計718億元的預算，請立法院同意動支。儘管民進黨團表示反對，堅持應審總預算，藍白仍以人數優勢將提案逕付二讀、交付協商。

總預算為何還沒審？藍白7度卡關封殺

行政院去年送出的中央政府總預算案被藍白聯手7度封殺，至今仍未審查。藍白要求行政院應將軍公教加薪等預算編入，但政院認為該修法未經協商有違憲之虞，應等憲法判決再決定是否編列。雙方持續僵持，眼看今年度各項經費已陸續動支，若相關預算再不審恐會讓TPASS等民生補助卡關，因此藍白決定針對TPASS、生育補助等項目，提出新興預算先行通過。

藍白批行政院違法 提出38項新興計畫先動支

藍白今在立法院院會提案指出，國際風雲詭譎，兩岸兵凶戰危，行政院115年度中央政府總預算案卻惡意違法，拒不編列以生命保家衛國的志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高之預算，不但至今未提出其他可行之替代方案，甚至以各種毀憲亂政的手法企圖閹割多數民意，頻頻散布不實言論造成社會對立，實不足取。

由於預算程序有「不關門機制」的設計，依《預算法》第54條規定，建請院會作成決議，115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫，立法院同意先行予以動支。

藍白先審718億元預算 反批民進黨只想鬥爭

藍白提出的新興計畫除了TPASS通勤月票59.4億之外，還有生育補助、布建公托設施、國家藥物韌性整備計畫、老舊校舍耐震補強、河川整治計畫、「直轄市及縣市財政均衡補助經費320.63億元」等38項，總計金額達718億元，表決時藍白以人數輾壓、逕付二讀，立法院長韓國瑜宣布交付協商，由民眾黨團和國民黨團召集協商。

民進黨團要求直接審總預算，反對只通過718億元新興預算，強調「總預算不是自助餐」，國民黨團則反控綠營罔顧民生、只在乎有沒有工具可以鬥爭，因為如果預算通過，民進黨就不能說藍白卡預算、卡民生。他們批行政院不願意編列預算，也是不想讓藍白推動的福國利民法案落實，嗆民進黨心中只有鬥爭藍白、沒有民眾福祉。

藍白挑出仙境付二讀的38項新興計畫。（翻攝畫面）

