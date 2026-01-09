預算過了、錢花了裝備呢？ 羅智強轟賴政府：你們對得起國軍？

花蓮基地F-16V戰機6日失事墜海，飛行員辛柏毅上尉至今仍未尋獲。國民黨立委羅智強8日痛批，民進黨及部分民代急著指責在野黨擋國防預算，把悲劇演成卸責大戲，但有3項裝備立法院都審過了，卻遲遲未到貨或未裝備，質疑執政黨對得起國軍嗎。

國民黨立委羅智強。（資料圖／中天新聞）

羅智強在臉書發文指出，民進黨執政的2個要訣，就是把每一個危機都變成造謠契機，把每一次悲劇都演成卸責大戲，而真正該檢討、該改革的執政失能，猶如房間裡的大象，民進黨上下噤聲，裝作沒看見。他表示，F-16V事故後大家又再發現，能夠在飛行員失去反應時即時介入戰機飛行控制、向空中拉升防止墜毀的自動防撞地系統，F-16V沒有裝備，能夠在飛行員落海延緩失溫的防寒衣，飛行員也沒有裝備。

羅智強列舉3項軍購裝備錢花了卻沒到位的案例。第一項是裝備最新自動防撞地系統的F-16V戰機，台灣2019年花了2400億元，至今仍然一架都沒有到貨。他強調，這些不僅不是在野黨擋國防預算造成的，更都是預算通過了、花了錢，卻遲遲拿不到貨，公帑花出去後，確保能在合理期程到貨、能發揮效用，難道不該是執政者分內的義務嗎。

F-16戰機6日夜訊失事。（圖／中央社）

第二項是F-16V防撞系統。羅智強表示，預算審了、過了也買了，但沒到沒裝。2018年因為F-16戰機演習事故，宣布要購買自動防撞地系統，2019年這筆預算編列在F-16A/B型戰機性能提升案，該案是空軍在2011年提出總經費1100億元的預算，當時為了加購防撞系統，還將該經費提高到1402億404萬5千元，辦理期程是101至112年度。不意外的，因為交貨延宕，辦理期限被延到了2028年，2019年買的防撞系統，一直到2026年至今都沒有拿到。

第三項是防寒衣。羅智強指出，預算審了、過了也買了，但沒到。他提到，藍委徐巧芯揭露，2021年地面支援裝備開口合約，2025年編列預算簽約4000萬元。這筆預算就是審了、過了、買了，但沒拿到貨。且荒謬的是，空軍7日記者會說，防寒衣明年才會到貨，7日晚間又改口說今年就會開始到貨。一項軍人性命交關的裝備花4000萬元，連國防部自己都搞不清楚。

羅智強痛批，防寒衣立法院有審有過沒刪，買了沒到，新戰機有審有過沒刪，買了沒到，防撞系統有審有過沒刪，買了沒裝，連這樣鐵錚錚的事實，民進黨還可以把責任推給在野黨，這樣的執政黨不應該接受監督嗎。他拜託賴清德及執政黨，別再永遠只想用政治鬥爭轉移治理失職，武器裝備到位是安全之所依，花錢買武器的買方沒能力要求賣方準時交貨，還推給在野黨、推給立法院，你們對得起國軍嗎。

