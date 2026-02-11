預算遭封殺衝擊戰力 顧立雄：不希望台灣淪印太集體嚇阻力量破口

國防部長顧立雄11日在總統府記者會上強調，國防特別預算透過8年預算將資源集中在迫切需要的防衛能力建構，「不希望台灣成為印太集體嚇阻力量裡面的破口」。(記者叢昌瑾攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部長顧立雄今(11)日嚴肅表示，若國防特別預算未過，將嚴重削弱台灣欲建置的戰力，美方恐認為台灣民眾不支持自我防衛；他更強調，不希望台灣成為印太集體嚇阻力量裡的「破口」，籲請國人給予支持。

國防部長顧立雄今天與參謀總長梅家樹上將、三軍司令，陪同總統賴清德召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，媒體提問，若特別條例未通過，台灣國防將暴露何種弱點？且條例涉及多項對美軍購，若遭封殺將如何衝擊台美關係？

顧立雄回應指出，提出這項8年1兆2500億元的特別預算，旨在於立法院審議時律定預算上限規模，一旦8年預算確定，所需的7類設備就能在資金支持下穩定到位，形成防衛作戰能力。他強調，這包括防空、反裝甲、無人系統作戰，以及指管決策系統能力的「大幅提升」，這些都是經過完整配套思考後的規劃。

針對軍購與台美關係，顧立雄透露，軍購部分是經過與美方「很綿密的溝通」，經美方同意供售建置不對稱戰力及強化防衛韌性之必要事項。這些攸關台灣能否在印太地區、特別是第一島鏈國家中，扮演最重要的樞紐角色，並形成有效嚇阻力量。

顧立雄直言，若特別條例沒通過，過去一年跟美國溝通、被視為未來防衛作戰建置非常重要的案項，將無法獲得，他個人覺得會「嚴重削弱」台灣想要建置的戰力。

「美國也會認為我們對於自我防衛能力的建構，沒有獲得我們台灣民眾的一個支持。」顧立雄分析，美方看的是結果，不會去管過程；軍購的整體性是長期跟美方討論出來的成果，若無法落實，將產生負面影響。

此外，顧立雄也提到國內委製部分，包括無人機、無人艇等，能提升國防自主韌性，一旦戰事發生，自主能量才能創造作戰韌性。且國防自主可帶動經濟效益與就業，初估可帶來4000億產值、增加約9萬個工作機會。

顧立雄最後重申，這是一個完整的計畫，盼8年預算通過後能有穩定來源，將資源集中在迫切需要的能力建構上，他直言，「我們不希望台灣成為印太集體嚇阻力量裡面的破口」，籲請國人能加以支持。

