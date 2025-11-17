預算還沒過就決標？中油三接工程款暴增300億 黃國昌轟：把立院當橡皮圖章

立法院司法法制委員會今（17）日召開「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆事件查處成效」，民眾黨立委黃國昌表示，中油三接外推方案預算增加305億，但決標的時間卻早在預算送交立院審核前就已經結束，質疑整個標案就是先射箭再畫靶，把立院當作橡皮圖章。

黃國昌指出，中油的負債比五年內暴增到93%，但中油花錢的方式完全不像負債高達93%的樣子，檢察官在2022年中油煉製事業部執行長涉入索賄案的起訴書指出中油貪腐結構根深蒂固。黃國昌表示，中油三接外推方案預算增加305億，但行政院在當時院會卻告訴國人預算只會增加150億。對此中油董事長方振仁表示150億是直接工程的部分，但在工程施工的過程要考慮有沒有其他因素影響。

黃國昌續指，三階外推的新增305億預算在112年編列送立院審核，但實際上外推標案卻是在111年就已經決標，質疑連預算都沒有就可以決標，立法院的預算審查形同具文。如果行政院通過預算就可以花錢，不需要通過立法院，那立法院廢掉算了。

黃國昌表示，整個計劃在他看來就是「先射箭後畫靶」，行政院預算膨脹，本來告訴社會大眾會增加150億，後來暴增300億，直呼「我國的預算制度到底出了什麼問題」、「把立院當作橡皮圖章」，且暴增300億的預算當中連細項都沒有，全部字數加起來不到100字，就要向立院多要300億。

黃國昌認為如果中油認為這樣的預算審查流程是正常的，那們我國的預算制度應該要重新通盤檢討，他也建請召委要求中油在會後將採購細項送交立法院，對此召委國民黨立委翁曉玲也裁示中油就採購細項，以及決標金額超過預算金額是從哪個部分挪用，在禮拜五前送到司法法制委員會。



