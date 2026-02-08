預算1980萬！花蓮太平洋燈會主燈挨轟簡陋廉價 縣府：美感是主觀感受

花蓮太平洋燈會昨（7）開幕點燈，不過卻有民眾批評，主燈看起來像是半成品，更有人直呼整個燈會10分鐘就逛完，看不出來花了1980萬的預算。對此，花蓮縣府回應，美感是個人主觀感受，尊重民眾看法。

花蓮縣2026太平洋燈會，7號晚上開幕，今年花燈跳脫傳統生肖造型，改以花蓮疊石、北迴歸線作為整體意象，預算高達1980萬元。但燈會主燈卻是線條裸露，白色金屬骨架明顯，還有一片片像風車或花瓣的小型裝置環繞在塔身外圍，因此被批評像個蛋糕形狀的寶塔、給人廉價和粗糙感，不說還以為只是個半成品。

主燈被批評像個半成品，給人廉價和粗糙感。圖／攝自Threads@reijuanhuang

除了主燈外，開幕當晚六點半時也燃放長達四百四十多秒的煙火秀，並邀請花蓮出身的歌手巴大雄獻唱，不過唱到一半時居然斷電，讓現場瞬間「沉默」。

表演到一半出現停電意外，現場瞬間「沉默」。圖／台視新聞

另外有民眾抱怨燈會只花10分鐘就逛完，且花燈材料很粗糙，還看到三夾板、瓦楞紙的毛邊，木板的油漆上還有髒髒的水漬，其中一個作品「花現」更被批評是鹹魚乾，在網上引發熱烈討論。對此，縣府回應，尊重各界意見，也邀請民眾親自到現場感受。

有花燈被批評是鹹魚乾。圖／台視新聞

花蓮／陳勁曄、余孟潔、沈咨沂 責任編輯／陳俊宇

