預約制虛擬貨幣實體店 單月近40人被騙逾3500萬元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市刑事警察大隊科偵隊，整合多名被害人報案資料，詳細分析虛擬貨幣金流，日前循線破獲1家詐欺幣店，當場壓制逮捕陳姓店員，緝獲接應的謝姓及鄭姓車手到案。新北刑大表示，當時鄭姓車手的車上，還裝滿了騙來的500多萬元現金。更誇張的是，還有不知情的被害人，陸續上門要買泰達幣投資，見警方大陣仗攻堅，當場目瞪口呆。還好幹員們苦口婆心勸說，才大夢初醒免於再受騙。

警方提醒，還在相信靠著虛擬貨幣賺錢，輕鬆又愉快嗎？別再相信網路的打工投資群組，還有line裡面吹噓賺錢，有如神助的總監跟老師了。日前員警整合多名被害人報案資料，詳細分析虛擬貨幣幣流後，聯合刑事警察局第七大隊第一隊、新北市板橋警分局、台北市文山一警分局等，組成專案小組，循線查獲1家號稱虛擬貨幣實體店面的詐欺營業場所。

新北刑大表示，這個詐欺集團手法，先在臉書、IG等社群網站，投放打工、投資廣告等，誘騙被害人上勾，再以加line以「老師」、「執行總監」、「助理」等角色，遊說被害人投資商案，製造高獲利的假象，使被害人至「BiogenTW」、「數字地球」等假投資網站及APP，註冊成為會員。

新北刑大表示，詐團還大張旗鼓開立所謂「預約制」，虛擬貨幣實體店面，再洗腦被害人到店面，購買泰達幣（USDT）再轉給詐騙集團指定錢包投資。但沒想到實體店面，居然不可信，仔細一看店面連招牌也沒有，簽的買賣虛擬貨幣合約書也是個幌子。

警方指出，等到被害人要出金，詐團隨即用「繳納保證金」或「系統錯誤需要驗證」等理由推託，重複誆騙被害人投入更多金錢，甚至叫被害人，申辦小額信貸，車輛跟房屋都抵押，直到被榨乾籌不出錢，就封鎖斷絕聯繫。這個詐團在8月間，就導致近40名被害人，被詐騙了3500萬元。

新北刑大表示，專案小組馬不停蹄，接續溯源查獲利用商辦大樓，經營水房的周姓幹部，還有準備「烙跑」的太陽聯盟幹部、涉及轉帳洗錢的王姓女子等共犯7人。查緝過程，也扣押嫌犯名下價值約2300萬多元的房產，另外在搜索1名鄧姓共犯家中，還搜到防身用的模擬槍1把、空包彈50發等。其中6人因涉嫌重大，已遭新北地院裁定收押禁見。

新北市詐欺防制辦公室表示，網路社群假投資廣告，已成警方打詐的重點反制對象。近期詐團有魚目混珠，將假投資廣告，包裝成公益或親子活動、毛孩寵物等主題性廣告的趨勢，誘使民眾加入LINE群組，再引導至假投資詐騙。呼籲民眾進行投資，務必要找可信賴的管道，不要輕信「代為操盤」「保證獲利」的投資行為，正規的投資管道，絕對不會要求民眾臨櫃提款時，還要騙銀行員。

新北市詐欺防制辦公室提醒，行政院金管會已經在今年6月7日，宣布虛擬貨幣禁止現金交易，只要是標榜實體幣店、個人面交幣商通通都是騙！有疑問請立即撥打165專線打聽求證。

照片來源：新北市警方提供

