預約制詐團虛擬貨幣店！ 單月40人遭詐3500萬

警方前往查緝時，還有被害者到場要購買泰達幣。（圖／翻攝畫面）





新北市刑事警察大隊科偵隊，整合多名被害人報案資料，分析虛擬貨幣金流，掌握板橋區一間詐欺虛擬貨幣門市，當場逮捕鄭姓車手，當時車上還裝滿了5百萬元現金，甚至還有不知情的被害人上門，表示要購買泰達幣，見到大批警方前來攻堅，經警方苦勸這才恍然大悟原來遭到詐騙，警方後續擴大追查，在桃園機場逮捕企圖潛逃的天道盟太陽聯盟邹姓主嫌與5名同夥，7人詢後依詐欺等罪嫌移送法辦，其中6人更遭新北地院裁定收押禁見。

據了解，40歲邹姓主嫌是天道盟太陽聯盟成員，這個以他為首的7人詐騙集團，先是透過臉書、IG等社群平台投放打工、投資廣告誘騙被害人上鉤，後續再以「老師」、「執行總監」、「助理」身分，遊說被害人投資商案，後續再製造高獲利假象，使被害人至「BiogenTW」、「數字地球」等假投資網站及APP註冊成為會員。

廣告 廣告

邹嫌為了取信被害人，還大張旗鼓在新北市板橋大勇街承租店面，開設虛擬貨幣店面，購採取「預約制」，洗腦被害人到店內購買泰達幣，後續再轉給詐騙集團指定錢包投資。

警方前往查緝時，還有被害者到場要購買泰達幣。（圖／翻攝畫面）

一旦被害人想要出金，詐團就會以「繳納保證金」或「系統錯誤需要驗證」等理由推託，重複誆騙被害人投入更多金錢，甚至叫被害人去辦小額信貸，車輛跟房屋都去抵押，直到被榨乾籌不出錢，就封鎖斷絕聯繫，光是今年8月間，就有40多名被害人遭詐，損失金額高達3500餘萬元。

新北市刑大科偵隊整合多名被害人報案資料，分析虛擬貨幣的幣流資料後，報請檢察官指揮偵辦，今年9月間，循線前往虛擬貨幣店面攻堅，當場逮捕37歲陳姓同夥以及前來接應的19歲鄭姓、20歲謝姓車手，更在陳嫌車上查獲當天騙來的5百萬元現金。

警方前往查緝時，還有被害者到場要購買泰達幣。（圖／翻攝畫面）

而在警方查緝過程中，還有不知情的被害人陸續上門要買泰達幣投資，見警方大陣仗攻堅當場目瞪口呆，還好幹員們苦口婆心勸說，才大夢初醒免於受騙。

警方後續擴大追查，陸續收網逮捕另外4名同夥到案，其中，邹姓主嫌打算搭機潛逃至中國時，在桃園機場被警方攔下，並扣押邹嫌名下位於桃園藝文特區價值2300萬元的房產，另外在搜索鄧姓共犯家中還有搜到防身用的模擬槍1把、空包彈50發等物品。

警方詢後依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦，其中6人因涉嫌重大，已遭新北地院裁定收押禁見。

詐騙集團偽造買賣虛擬貨幣合約書。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新北刑大代理副隊長疑涉洩密 住處遭搜索約談

左營16槍命案主嫌也涉閃兵！與陳零九、陳大天一同被逮

秋冬賞芒好去處！ 新北山城秘境曝光

