預約北海道包車！便當店老闆「擔心詐騙」放鳥封鎖 業者打臉了

【緯來新聞網】台灣一名旅客日前到北海道旅遊，並預約接機服務，卻無故放鴿子，司機苦等2小時未果，才發現已被封鎖，行徑引發大批網友撻伐。事後該名台灣旅客身分被起底，在高雄經營便當店，事隔一天對方已主動聯絡業者，並支付費用，但解釋不被買單，再度引發爭議。

一名台灣旅客預約北海道接機服務，卻放司機鴿子。（圖／翻攝自維基百科，由 欅 (Keyaki) - 自己的作品, CC BY-SA 3.0）

包車業者1日在Threads發文抱怨，一名台灣旅客預訂新千歲機場的接機服務，事前並未收取任何訂金，司機前後等待2小時卻不見人，多次聯絡對方才發現帳號已被封鎖。



輿論延燒後，放鴿子的台灣旅客被起底在高雄開便當店，當事人2日中午主動聯繫，解釋因手機系統提醒帳號「可能涉及詐騙」，加上帶著家人小孩，出於安全考量才會封鎖，「我承認我是錯的，但是LINE系統給我的訊息，我的確很擔心」，強調沒有要推託責任。



當事人表示，因為擔心是詐騙，不知道上車後會被載到哪，所以才會選擇封鎖，「一連串的錯誤決定造成誤解，實在抱歉」，並承諾支付當時預定的3萬日圓車資，希望爭議就此平息。



包車業者則PO出對話截圖，強調便當店老闆當初就已經同意，司機和車輛資訊都給了，也沒有提前收費，出發前還在群組講好，「在飛機上也還好好的，落地後覺得不需要我們了，就把我們封鎖了」。



針對便當店老闆擔心的詐騙，包車業者反駁：「你這個事情根本是不成立，無中生有編造的藉口」，更表示做人要講信譽，「信譽沒了就什麼都沒了」。

